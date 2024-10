Addio a Sammy Basso, vittima di un malore al ristorante: aveva 28 anni. Ritenuto il più longevo malato di progeria al mondo

Sammy Basso, attivista e scrittore, è scomparso sabato 5 ottobre all’età di 28 anni a causa della Progeria, una malattia rara che lo ha reso noto in tutto il mondo. La sua vita e le sue battaglie hanno lasciato un segno tangibile nella società.





Il giovane Sammy Basso, noto per la sua battaglia contro la Progeria, ha ricevuto il Premio Paolo Rizzi per la sezione Società solo un giorno prima della sua scomparsa. La sua vita e il suo impegno hanno lasciato un’impronta indelebile nella società, facendolo diventare un punto di riferimento per la ricerca sulla malattia.

La prematura scomparsa di Sammy Basso

Sammy Basso, nato a Schio il 1 dicembre 1995, si è laureato con il massimo dei voti in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare all’Università di Padova. La sua tesi era dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della Progeria. La sua vita è stata segnata da viaggi, scritti e documentari che hanno contribuito a diffondere la consapevolezza sulla malattia.

La lotta contro la Progeria

Sammy Basso ha fondato nel 2005 l’Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e promuovere la ricerca. Grazie alla sua determinazione, ha ricevuto il Premio Paolo Rizzi per la sezione Società, confermando il suo ruolo di attivista e scrittore eccezionale.

Durante il suo viaggio negli Stati Uniti lungo la Route 66, Sammy Basso ha scritto un libro intitolato “Il viaggio di Sammy” e ha registrato una serie di episodi per il canale Nat Geo People di Sky. Il suo impegno nel documentare la propria esperienza ha contribuito a sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica sulla Progeria.

Lo staff dell’Associazione Italiana Progeria ha espresso il proprio dolore per la perdita di Sammy Basso, definendolo “la nostra luce, la nostra guida”. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il suo messaggio e la sua battaglia continueranno a ispirare e sensibilizzare le persone in tutto il mondo.

Il ricordo di Sammy Basso

Sammy Basso resterà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. Il suo impegno, la sua determinazione e la sua passione resteranno un esempio per le future generazioni. La sua storia continuerà a vivere attraverso le sue opere e il suo messaggio.