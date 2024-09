Addio al celibato a Napoli: lo sposo viene trasportato in una bara finta, il video diventa un fenomeno virale

Un addio al celibato davvero singolare si è svolto recentemente a Napoli, dove lo sposo è arrivato al ristorante trasportato dai suoi amici in una bara finta. Il tutto si è svolto tra le risate di camerieri, clienti e amici presenti. “Gli amici dello sposo, per l’addio al celibato, lo hanno portato qui così.





Noi abbiamo preparato le pietanze e i suoi amici le condoglianze”, scherza sui social la Trattoria “Nennella”, il famoso locale napoletano noto per i suoi “voli d’angelo” e recentemente trasferitosi in piazza Carità dopo anni trascorsi nei Quartieri Spagnoli, dove si è tenuta l’insolita celebrazione. Lo sposo, per l’occasione, ha fatto il gesto scaramantico delle corna mentre veniva portato in sala. All’interno della bara finta c’erano anche fiori e ceri, come in una vera cerimonia funebre.

Non è chiaro se questo sia stato un modo scaramantico per “benedire” il matrimonio, ma sicuramente la cerimonia ha strappato un sorriso a molti, anche online, che hanno apprezzato il gesto apotropaico. Da sempre, infatti, l’umanità compie gesti che oggi definiremmo “scaramantici” per tenere lontani malocchio e sfortuna. Il gesto delle corna, ad esempio, è tipicamente mediterraneo e si ritiene derivi dall’antica credenza che il corno fosse un simbolo di abbondanza e fortuna. Diversamente, nei paesi del nord Europa, il gesto delle corna viene sostituito dal “bussare sul legno”, un lontano parente del nostro “toccare ferro”.

La Trattoria “Nennella” è famosa non solo per la sua cucina tradizionale, ma anche per l’atmosfera vivace e le iniziative originali che coinvolgono i clienti, rendendo ogni visita un’esperienza unica. Questo episodio si inserisce perfettamente nella tradizione del locale di sorprendere e divertire i suoi ospiti, confermando ancora una volta la creatività e l’ironia che caratterizzano la cultura napoletana.