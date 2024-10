Adriana Volpe rivela finalmente chi è il nuovo compagno con cui si è conosciuta in tv

Adriana Volpe ha trovato di nuovo l’amore. Dopo il difficile divorzio da Roberto Parli, avvenuto nel 2020, la conduttrice ha dichiarato di esser stata inizialmente chiusa e poco propensa a riaprire il suo cuore: “Ero in un periodo in cui pensavo di non avere bisogno di amore”, ha rivelato nel programma “Verissimo”. Tuttavia, il destino ha voltato pagina in modo inaspettato, e come spesso accade, l’amore è giunto mentre meno se lo aspettava. “Galeotto è stato il lavoro”, ha confidato.





Il lavoro ha avuto un ruolo cruciale nella sua vita, portandole a conoscere l’uomo che ha riacceso in lei la scintilla romantica. Durante una puntata di “Cerchiamo te: missione lavoro”, in onda su Rai2, ha incontrato il suo attuale compagno, che si è rivelato per lei un vero e proprio “Cupido”. “Guardando i suoi occhi, sentivo che erano buoni e pieni di carisma”, ha raccontato. La trasmissione, dedicata a interviste a figure di spicco nei rispettivi settori, ha fatto da palcoscenico a questo nuovo inizio per Adriana Volpe.

Adriana Volpe: il nuovo compagno

Il fortunato uomo che ha conquistato Adriana Volpe è Dario Costantini, un professionista di 49 anni, Presidente nazionale della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) e amministratore delegato della Costantini srl, un’azienda specializzata nel condizionamento, ventilazione e gestione degli impianti tecnologici. Dario non è soltanto un leader nel suo campo; è anche una persona dal carattere affabile e dotata di una spiccata empatia.

Adriana ha descritto il primo incontro con lui, soffermandosi su come Dario l’abbia colpita subito con la sua gentilezza e la capacità di creare un rapporto sincero. “Lui è entrato nella mia vita portando gioia e sorrisi. È da tanto tempo che non sorridevo in questo modo”, ha confessato. La relazione tra i due è ancora molto recente, iniziata solo nella primavera scorsa, ma per Adriana si tratta di un amore appena sbocciato; “Abbiamo bisogno di tempo, lui è una persona riservata”, ha aggiunto.

Costantini ha saputo conquistare il cuore di Adriana in modo molto delicato, rispettando le sue fragilità e creando un clima di fiducia. “Il suo sguardo mi ha colpita subito”, ha raccontato Adriana. “Con lui mi sento bene e lui è davvero attento e premuroso. Ha cercato di conoscere il mio io autentico, evitando di scavare nel mio passato”, ha continuato. Il rispetto e l’attenzione che Dario dimostra nei confronti di Adriana sono qualità che, secondo lei, rendono speciale il loro legame.