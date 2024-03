Adriano Pappalardo: età, moglie, figli, malattia, incidente, dove vive, chi è l’attore e cantante?

Adriano Pappalardo, nato a Copertino, nel cuore della Puglia, il 26 marzo 1945, ha attraversato decenni della scena musicale e cinematografica italiana, lasciando un segno indelebile con la sua voce unica e il suo talento poliedrico. La sua avventura artistica inizia nel 1971, quando un fortunato provino presso la Numero Uno, l’etichetta discografica di Mogol, cattura l’attenzione di Lucio Battisti. Questo incontro decisivo porta Battisti a mettere sotto contratto Pappalardo, dando il via a una carriera costellata di successi.





Adriano Pappalardo: età, moglie, figli, dove vive

Oggi, Pappalardo, alla veneranda età di 78 anni, condivide la sua vita con Lisa Giovagnoli, la donna che ha conquistato il suo cuore e con la quale ha unito il suo destino nel 2010. Il loro incontro, quasi casuale, presso un salone di parrucchiere, si trasforma in una storia d’amore duratura, nonostante le prime impressioni poco lusinghiere. La loro unione è benedetta dalla nascita del loro figlio, Laerte, segno tangibile del loro amore.

Adriano Pappalardo: malattia, incidente

La vita di Pappalardo non è stata priva di ostacoli. Sebbene sia rimasto fortunatamente estraneo a malattie gravi, nel 2016 ha vissuto un momento di grande paura a seguito di un incidente con il parapendio. La caduta gli ha causato diversi traumi, costringendolo a un ricovero presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Questo episodio ha rappresentato una prova difficile, superata grazie alla resilienza che ha sempre caratterizzato la sua vita personale e professionale.

Carriera

La carriera musicale di Pappalardo decolla con il lancio del suo primo 45 giri, “Una donna”, seguito da successi come “È ancora giorno” e “Segui lui”. Il suo secondo album, omonimo, viene pubblicato nel 1972 e da lì in poi non si ferma più, con un flusso costante di lavori che testimoniano la sua evoluzione artistica. Ma è con il brano “Ricominciamo”, incluso nell’album “Non mi lasciare mai” del 1979, che Pappalardo conquista il cuore di un pubblico ancora più ampio. La sua collaborazione con Lucio Battisti riprende nel 1982 con l’album “Immersione”, seguito da “Oh! Era ora” l’anno successivo.

Negli anni ’80, Pappalardo amplia il suo orizzonte artistico dedicandosi alla recitazione, un’esperienza che lo vede protagonista in film di grande successo come “A tu per tu” e “Rimini Rimini”, ma anche in fiction di rilievo come “La piovra 4” e “Italian Restaurant”. La sua partecipazione a “L’isola dei famosi” nel 2003, seguita da apparizioni in trasmissioni come “I raccomandati” e “Star in the Star”, dimostra la sua versatilità e la capacità di reinventarsi.

La vita e la carriera di Adriano Pappalardo raccontano la storia di un artista completo, capace di navigare tra musica e recitazione con la stessa passione e dedizione. La sua è una narrazione di talento, amore e resilienza, che continua a ispirare e commuovere.