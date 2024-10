Affari Tuoi, il commento senza censure della concorrente su Stefano De Martino: “Hai perso ogni pudore”

La fisicità è una delle caratteristiche che Stefano De Martino usa spesso nella conduzione, ed è chiaro. Infatti, sta diventando un elemento ricorrente in questa stagione di Affari Tuoi, come dimostrato dal fatto accaduto il 13 ottobre, quando una concorrente della Campania ha commentato il fondoschiena del conduttore dicendo “Il tuo è bellissimo”.





Il commento della concorrente di Affari Tuoi

Fabiana ha fatto questo commento quando De Martino parlava del numero 16 nella cabala napoletana, definito “il numero più fortunato”. La concorrente non è riuscita a trattenersi dal fare il complimento. “Sei senza alcun pudore”, ha scherzato De Martino con il marito di Fabiana, aggiungendo: “Non mi esprimo”. In effetti, la coppia ha avuto fortuna e ha portato a casa 40mila euro dopo aver accettato l’offerta del dottore, il doppio della cifra di 20mila euro presente nel loro pacco.

Come sta andando Affari Tuoi con Stefano De Martino

La fisicità di De Martino è un elemento centrale in questa nuova stagione di Affari Tuoi, contribuendo al suo successo tra il pubblico, come dimostrano i dati. Gli ascolti sono favorevoli al conduttore, che doveva portare avanti il successo di Amadeus. Quest’ultimo aveva riportato il programma in onda con risultati incredibili. Con l’uscita di Amadeus dalla Rai, De Martino ha trovato spazio. Non sembra aver sentito il peso di questo, riuscendo rapidamente a trovare un suo modo di condurre il programma, che piace al pubblico della prima rete. Il suo aspetto fisico lo distingue dal prototipo di conduttore a cui il pubblico si è abituato nel corso degli anni.