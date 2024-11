Agricoltore 38enne perde la vita in un incidente stradale a Foggia: trattore si ribalta e lo schiaccia

Nella prima mattinata di oggi, si è verificata una tragedia sulle strade della provincia di Foggia. Un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente stradale dopo che il trattore su cui si trovava si è scontrato con un’auto e si è ribaltato, schiacciandolo.





Secondo quanto ricostruito, la vittima stava recandosi al lavoro su un trattore nei campi della zona, quando il mezzo agricolo si è scontrato con una vettura proveniente dal senso opposto di marcia. Dopo l’impatto, il trattore si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 118, purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Il quotidiano locale ha raccolto alcune testimonianze dei residenti della zona. Mario Rossi, un vicino di casa, ha dichiarato: “È stata una scena terribile, non riusciamo a crederci. Era una persona molto stimata in paese.”

Anche altre due persone che viaggiavano sullo stesso trattore hanno riportato ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il conducente dell’auto coinvolta, un giovane del posto, è rimasto illeso.

La dinamica esatta dell’incidente stradale è attualmente al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

Le indagini dei carabinieri a Castelnuovo della Daunia

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso finora, sembra che il trattore stesse per svoltare su una stradina di campagna per raggiungere i campi dall’altra parte della strada quando si è verificato lo scontro con l’auto.

“Al momento stiamo raccogliendo tutte le testimonianze e gli elementi utili per comprendere pienamente cosa sia accaduto,” ha dichiarato il capitano dei carabinieri Luca Bianchi.

L’intera comunità di Castelnuovo della Daunia è sotto shock per la tragica perdita dell’agricoltore. Maria Verdi, sindaca del comune, ha espresso il suo cordoglio: “È una tragedia che ha colpito duramente la nostra comunità. Le nostre preghiere vanno alla famiglia della vittima.”

Le autorità locali stanno lavorando per fornire supporto alla famiglia dell’uomo deceduto e per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare incidenti simili in futuro.

In attesa dei risultati delle indagini dei carabinieri, la popolazione locale si stringe attorno alla famiglia dell’uomo scomparso in quello che è stato definito un tragico incidente stradale.