Al Grande Fratello Jessica condivide il letto con Luca Calvani: “Il suo compagno sarà d’accordo, io non ho interferito tra loro”

La puntata del 16 dicembre del Grande Fratello si è aperta con un momento di confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, due concorrenti che nelle ultime settimane avevano mostrato una certa sintonia. Tuttavia, il loro rapporto ha subito un brusco cambiamento quando Calvani ha iniziato a rivolgere attenzioni anche a Helena Prestes, un’altra componente della casa. Questo triangolo ha generato tensioni che sono state affrontate durante la diretta, sotto la guida del conduttore Alfonso Signorini.





Durante la trasmissione, Signorini ha voluto approfondire la questione, invitando i tre protagonisti a esprimere le proprie opinioni. In un confessionale, Jessica Morlacchi ha espresso il suo disappunto per alcuni atteggiamenti di Luca Calvani, dichiarando: “Lui si è messo nel letto di Helena, è andato in protezione nei suoi confronti, tutte cose che faceva con me”. La cantante ha poi aggiunto che si è sentita messa da parte, soprattutto dopo che Calvani le aveva detto di trovare un altro letto. Questo commento ha evidentemente lasciato il segno, dato che i due condividono lo stesso letto nella casa.

Da parte sua, Luca Calvani ha voluto chiarire la sua posizione. Ha spiegato che il suo comportamento non aveva intenzioni maliziose e che non c’era nulla di romantico tra lui e Jessica. Ha affermato: “Ho avuto un innamoramento per Jessica, mi piace stare con lei ma non c’è stato niente tra noi. Ho dato solo cose belle al nostro rapporto”. Tuttavia, ha sottolineato che non avrebbe mai baciato la cantante per rispetto del suo compagno Alessandro, che lo aspetta fuori dalla casa.

Il confronto si è acceso ulteriormente quando Jessica Morlacchi ha accusato Calvani di comportamenti ambigui, ritenendo che alcuni suoi gesti potessero essere fraintesi. La cantante ha dichiarato: “Non mi sono intromessa tra Luca e Alessandro e non mi dà fastidio se lui parla con Helena. Evidentemente il suo compagno sa che parla molto vicino a una donna sotto le coperte”. Queste parole hanno suscitato reazioni diverse tra i presenti, facendo emergere le diverse percezioni della situazione.

Nel corso della discussione, Calvani ha risposto con fermezza alle accuse, sottolineando la sua libertà di comportamento all’interno della casa e ribadendo la sua posizione: “Non si dice a un uomo gay ‘la donna sono io’. Hai preso un palo, rivendico il diritto ad avere le mie idee, ho 50 anni”. Questa affermazione ha evidenziato il desiderio di Calvani di mantenere la propria indipendenza e di non essere giudicato per le sue scelte.

Il conduttore Alfonso Signorini, dopo aver ascoltato entrambe le parti, ha espresso la sua opinione sulla vicenda. Rivolgendosi a Jessica Morlacchi, ha dichiarato di non credere completamente alla versione dei fatti fornita dalla cantante, suggerendo che forse stava trattenendo qualcosa. “Preferisco l’eleganza del silenzio”, ha risposto Morlacchi, lasciando intendere che ci fosse dell’altro dietro le sue parole. Ha poi aggiunto: “Credevo che tra noi si fosse creato un rapporto speciale, ma non c’è in me il desiderio di portarlo via da Alessandro. Mi sarei aspettata un atteggiamento diverso visto che è fidanzato”.

Quando Signorini ha chiesto a Jessica se desiderasse che Luca Calvani lasciasse il letto che condividono, lei ha risposto con un semplice: “Perché no”. A questa affermazione, Calvani ha replicato con tono ironico: “Mi avete appena sfrattato, la donna è lei ed è giusto”.

La situazione ha sollevato diverse domande tra i telespettatori e gli altri concorrenti della casa. Alcuni hanno interpretato il comportamento di Luca Calvani come un tentativo di creare legami diversi all’interno del gioco, mentre altri hanno visto nelle parole di Jessica Morlacchi un segnale di delusione per un’amicizia che sembrava destinata a diventare qualcosa di più profondo.

Questa dinamica complessa è stata ulteriormente complicata dalla presenza di Helena Prestes, che non ha direttamente commentato la vicenda durante il confronto in diretta. Tuttavia, la sua vicinanza a Calvani è stata notata da molti e potrebbe giocare un ruolo cruciale nei prossimi sviluppi all’interno della casa.

Il Grande Fratello continua a essere un terreno fertile per emozioni intense e relazioni intricate. La vicenda tra Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Helena Prestes è solo l’ultimo esempio di come le dinamiche personali possano influenzare il percorso dei concorrenti nel reality show. Resta da vedere come questa situazione evolverà nelle prossime settimane e se ci saranno ulteriori sviluppi tra i protagonisti coinvolti.