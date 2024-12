Al Grande Fratello, la madre di Shaila Gatta ha espresso preoccupazioni sul rapporto della figlia con Lorenzo Spolverato, insinuando dubbi sulla sua sincerità e orientamento sessuale

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 9 dicembre 2024, Luisa, madre di Shaila Gatta, è entrata nella Casa per confrontarsi con la figlia riguardo alla sua relazione con Lorenzo Spolverato. Durante l’incontro, Luisa ha espresso preoccupazioni sul comportamento di Lorenzo, definendolo un “giocatore accanito” e mettendo in guardia Shaila sulla sua sincerità.





Al momento dei saluti, Luisa ha sussurrato all’orecchio della figlia: “Non è una brava persona, è gay. Lo dicono tutti. Tommy, tutti”. Queste parole, captate dai microfoni, hanno sollevato interrogativi sull’identità di “Tommy” e sulla fondatezza delle affermazioni.

Lorenzo Spolverato, in collegamento video, ha negato le accuse, dichiarando: “Non sono mai stato con un uomo”. Il conduttore Alfonso Signorini ha replicato ironicamente: “Non sai cosa ti perdi”.

La situazione ha generato tensione all’interno della Casa, con Shaila visibilmente turbata dalle parole della madre. Dopo la puntata, l’ex velina ha avuto un crollo emotivo, confidandosi con Lorenzo sulle difficoltà affrontate in passato e sull’apprensione materna.

Sui social media, gli spettatori hanno speculato sull’identità di “Tommy”. Alcuni hanno ipotizzato che si riferisse a Tommaso Zorzi, vincitore di una precedente edizione del Grande Fratello VIP, noto per la sua omosessualità dichiarata. Tuttavia, non ci sono conferme su un suo coinvolgimento nella vicenda.

La produzione del Grande Fratello non ha fornito ulteriori chiarimenti sull’identità di “Tommy” né sulle affermazioni della signora Luisa. La vicenda rimane aperta, con i concorrenti e il pubblico in attesa di sviluppi nelle prossime puntate.

Nel frattempo, Shaila e Lorenzo continuano il loro percorso all’interno della Casa, cercando di superare le tensioni generate dall’intervento materno e di chiarire la natura del loro rapporto.