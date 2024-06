Al Mare: Amy Adams sarà la protagonista del nuovo film di Kornel Mundruczó

Regista ungherese di fama internazionale e autore di numerosi film premiati nei più importanti festival cinematografici come Cannes, Venezia e Locarno, Kornel Mundruczó è attualmente al lavoro su un nuovo lungometraggio intitolato “At the Sea”. Il cineasta, celebre per opere quali “White God – Sinfonia per Hagen” (2014), “Una luna chiamata Europa” (2017) e “Pieces of a Woman” (2020), ha scelto come protagonista per il suo prossimo progetto l’attrice Amy Adams.





Amy Adams scelta come protagonista del film “At the Sea”

“At the Sea” è un film drammatico diretto da Kornel Mundruczó e scritto da Kata Wéber, una collaborazione che ha già prodotto titoli di rilievo nel panorama cinematografico contemporaneo come “Pieces of a Woman” e “White God – Sinfonia per Hagen”. La produzione è curata da Hammerstone Studios, Ryder Picture Company e AR Content, conferendo al progetto un carattere di grande spicco. Tuttavia, il fattore che desta maggiore interesse è la selezione della protagonista: l’attrice Amy Adams.

Il recenti lavori di Amy Adams

Gli ultimi lavori di Amy Adams non sono stati esaltanti, come testimonia la sua ultima apparizione nel film del 2022 “Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti”. Anche il film “La donna alla finestra” del 2021 non ha suscitato l’interesse sperato. Ritornando indietro, “Elegia Americana” del 2020 ha ricevuto critiche negative, con molte preferenze rivolte alla performance di Glenn Close rispetto a quella di Adams. Il suo ultimo vero successo risale quindi a “Vice – L’uomo nell’ombra” nel 2018, una performance che le ha valso la nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista.

Il potenziale ritorno di Amy Adams con “At the Sea”

Dunque, anche alla luce degli elogi ricevuti da Vanessa Kirby per “Pieces of a Woman”, Amy Adams ha l’opportunità di riconquistare il consenso di pubblico e critica grazie al nuovo dramma di Kornel Mundruczó: “At the Sea”.

Di cosa parla “At the Sea”, con Amy Adams?

Le riprese di “At the Sea” inizieranno a giugno a Boston e la storia ruota attorno a Laura, interpretata da Amy Adams. Dopo una lunga e difficile riabilitazione, Laura si reca nella casa vacanze della sua famiglia situata su una suggestiva spiaggia. Qui avrà l’opportunità di ricominciare la sua vita, affrontando le difficoltà legate alla perdita di fama e della propria identità. Il personaggio di Laura, dopo aver vissuto una carriera brillante, si trova quindi a dover fare i conti con un’esistenza completamente diversa.

I prossimi film con Amy Adams

La sei volte candidata all’Oscar Amy Adams ha recentemente concluso le riprese sotto la direzione del regista neozelandese Taika Waititi per un nuovo progetto. Inoltre, la vedremo presto in “Klara and the Sun”, un adattamento della storia distopica di Kazuo Ishiguro. Altri suoi progetti includono la dark comedy “Nightbitch”, diretta da Marielle Heller e in uscita nelle sale statunitensi il 6 dicembre 2024. Nel frattempo, Amy Adams si preparerà per le riprese di “At the Sea”, un’opera che promette di attirare molta curiosità e anticipazione.

“At the Sea” rappresenta quindi un’importante opportunità sia per Kornel Mundruczó che per Amy Adams, con la speranza che questo film possa segnare un grande ritorno per l’attrice e aggiungere un altro successo alla carriera del regista ungherese.