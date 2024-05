Alessandra Di Mare età, figli, lavoro, vita privata: chi è la prima moglie di Franco Di Mare

Alessandra Di Mare: età, figli, lavoro e vita privata della prima moglie di Franco Di Mare

Alessandra Di Mare è stata la prima moglie di Franco Di Mare, il noto giornalista e conduttore televisivo morto il 17 maggio 2024. La loro relazione è stata segnata da un evento particolarmente significativo: l’adozione della figlia Stella, una bambina che Franco incontrò in un orfanotrofio di Sarajevo durante la guerra. La storia di questa adozione è toccante e ha avuto un grande impatto sulle loro vite. Ma chi è Alessandra Di Mare oggi? Ecco una panoramica sulla sua biografia e vita privata.





Alessandra Di Mare età e biografia

Alessandra Di Mare è nata a Roma e ha 60 anni. La sua vita con Franco Di Mare, nato il 28 luglio 1955, è stata ricca di esperienze e momenti significativi. Dopo la loro separazione nel 2012, Alessandra ha scelto di mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori mediatici. Nonostante la fine del matrimonio, ha continuato a vivere con discrezione, senza cercare l’attenzione pubblica, mantenendo sempre una certa riservatezza sulla sua vita privata.

Che lavoro fa Alessandra Di Mare

Non ci sono molte informazioni dettagliate sul lavoro di Alessandra Di Mare. Le ricerche indicano che ha vissuto una vita privata lontana dai riflettori, e non ci sono fonti che descrivano specificatamente la sua carriera o il suo lavoro. Tuttavia, è noto che è stata una figura di supporto durante la carriera di Franco Di Mare come inviato di guerra e conduttore televisivo. Durante i difficili anni di lavoro di Franco in zone di conflitto, Alessandra ha rappresentato una presenza costante e rassicurante, sostenendo il marito nelle sue sfide professionali e personali.

Alessandra Di Mare figli e vita privata con Franco Di Mare

Alessandra e Franco Di Mare sono stati sposati per quindici anni, dal 1997 al 2012. La loro unione è stata caratterizzata da una profonda stima e affetto reciproci, sentimenti che hanno continuato a nutrire anche dopo la fine del loro matrimonio. La coppia ha adottato una bambina di nome Stella Di Mare, che Franco incontrò in un orfanotrofio di Sarajevo durante la guerra. Questa adozione ha rappresentato un momento di grande cambiamento e redenzione per Franco, come lui stesso ha raccontato in varie interviste.

Stella, che ora ha 32 anni, è nata a Sarajevo e ha origini bosniache. È stata naturalizzata italiana e ha sempre rappresentato una figura centrale nella vita di Franco Di Mare. La loro storia di adozione è stata narrata nel libro di Franco “Non chiedere perché” e ha ispirato la miniserie televisiva “L’Angelo di Sarajevo”.

Dopo la separazione da Franco, Alessandra ha continuato a mantenere una vita privata riservata. Franco, pochi giorni prima della sua morte, si è risposato con Giulia Berdini, con cui aveva una relazione da otto anni. Questa nuova unione ha portato ulteriore supporto a Stella, che ha sempre avuto un forte legame con il suo padre adottivo e la sua famiglia.

Alessandra Di Mare, sebbene meno nota al pubblico rispetto al suo ex marito, ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere Franco durante la sua carriera e nella crescita della loro figlia adottiva. La sua discrezione e il suo sostegno silenzioso hanno contribuito a creare un ambiente familiare stabile e amorevole, nonostante le difficoltà e le sfide incontrate lungo il percorso.

In conclusione, Alessandra Di Mare rimane una figura importante nella storia personale di Franco Di Mare e nella vita della loro figlia Stella. La sua scelta di vivere lontano dai riflettori e di mantenere la riservatezza sulla sua vita privata riflette la sua natura discreta e il suo impegno verso la famiglia.