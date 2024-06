Alessandro Cecchi Paone: “Io e il mio compagno Simone stiamo valutando di avere un’esperienza a tre con una donna”

Alessandro Cecchi Paone rivela la sua candidatura con gli “Stati Uniti d’Europa” e discute della sua relazione con Simone Antolini





Un impegno politico complicato dalla vita personale

Alessandro Cecchi Paone è intervenuto nella puntata del 15 maggio de La Zanzara per parlare della sua candidatura con la lista degli “Stati Uniti d’Europa”, promossa da Matteo Renzi, alle prossime elezioni europee. Durante il dibattito con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’ex conduttore de La Macchina del Tempo ha rivelato una tensione nella sua relazione con il marito Simone Antolini, dovuta all’impegno politico di quest’ultimo nella campagna del ministro Antonio Tajani con Forza Italia. Cecchi Paone ha confessato: “Dormiamo insieme, ma girati dall’altra parte”. Successivamente, ha anche rivelato un aspetto inedito della sua vita privata, dicendo: “Aldo Busi mi definì diversamente etero. Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, vorremmo fare un threesome”.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha raccontato che il suo marito, Simone Antolini, attualmente impegnato in una campagna con Forza Italia, è diventato suo avversario politico. “Mio marito mi ha rovinato, è la prima grande crisi matrimoniale perché gli ho chiesto di darmi una mano alla campagna elettorale, ma invece farà parte della campagna di Forza Italia,” ha dichiarato Cecchi Paone. Ha aggiunto:

“Facciamo meno sesso. La campagna elettorale è un frullatore e adesso che sta lì che parla di Forza Italia, di Tajani, che ti devo dire, non va bene. Perché il bacino degli elettori è lo stesso. Siamo avversari politici: loro sono la sinistra del centro-destra, noi siamo la destra del centro-sinistra. Non siamo lontanissimi perché siamo d’area liberale, ma questa è la prima crisi matrimoniale. Gestibilissima, ma è la prima crisi.”

Il desiderio di fare sesso a tre

Incitato dalle domande di Giuseppe Cruciani, Alessandro Cecchi Paone ha rivelato il desiderio di fare sesso con una donna insieme a Simone Antolini:

“Aldo Busi mi definì diversamente etero. Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato ed ha avuto una figlia. Noi stiamo pensando di andare insieme con una donna, vorremmo fare un threesome. È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne. L’idea nostra è di festeggiare: se entriamo in Europa, se lui che segue una signora delle Marche per Tajani, entra in Europa, stiamo pensando di festeggiare in questa maniera.”

L’intervento di Alessandro Cecchi Paone a La Zanzara ha rivelato non solo la sua determinazione politica, ma anche le complessità della sua vita personale durante la campagna elettorale. Le dinamiche coniugali e i desideri privati si intrecciano con gli impegni pubblici, offrendo uno spaccato unico sulla vita di un personaggio pubblico impegnato su più fronti.