Alessandro Vicinanza chi è l’ex fidanzato di Ida Platano: età, lavoro, figli e dove vive

Ida Platano, una delle figure più riconoscibili di “Uomini e Donne”, il celebre programma di Maria De Filippi, ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua partecipazione al trono over. In questo contesto, ha avuto una relazione con un uomo di nome Alessandro V, noto anche come Alessandro Vicinanza o Alessandro Giovane. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Alessandro Vicinanza?

Alessandro Vicinanza, noto anche come Alessandro Giovane, è nato nel 1983 a Salerno, quindi ha 38 anni (al momento dell’articolo). Ha trascorso la sua giovinezza in questa affascinante città costiera e ha una nipote con il suo stesso nome, dimostrando un legame familiare importante.

Dopo aver completato il liceo scientifico a Salerno, Alessandro ha proseguito i suoi studi iscrivendosi alla facoltà di Economia presso l’Università di Fisciano, anch’essa situata in provincia di Salerno.





In passato, ha lavorato come commercialista, ma al momento è il titolare di un’azienda chiamata “Avagliano Home Flowers,” specializzata in addobbi floreali per eventi. La sua attività si trova anch’essa nella città di Salerno.

La Storia d’Amore con Ida Platano

Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sono conosciuti nel contesto del trono over di “Uomini e Donne.” La loro relazione è nata dopo che Ida aveva affrontato una complicata storia d’amore con un altro cavaliere, Diego Tavani.

La coppia sembra molto affiatata e trascorrono del tempo piacevole insieme. Ida ha dichiarato che Alessandro è una persona molto simpatica che la fa ridere. Hanno anche condiviso momenti romantici durante le esterne, scambiandosi baci appassionati.

Tuttavia, la loro relazione non è stata priva di difficoltà. Inizialmente, hanno avuto frequenti litigi, soprattutto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. A volte hanno deciso di interrompere la loro frequentazione, solo per riavvicinarsi successivamente.

Uno dei principali motivi di discordia sembra essere lo stile di vita diverso tra Alessandro e Ida. Mentre lei è madre e sente una grande responsabilità nei confronti del figlio, Alessandro ha uno stile di vita più spensierato. Inoltre, la distanza geografica tra Napoli e Brescia, le rispettive città di residenza, ha contribuito ai loro problemi.

La Fine della Storia tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano

Purtroppo, la loro storia d’amore è giunta al termine solo poche settimane prima della stesura di questo articolo. La loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, ma alla fine hanno deciso di prendere strade diverse.