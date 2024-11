Alessia Macari approda su OnlyFans: “Ho l’intenzione di fare soldi con le foto dei miei piedi”

Alessia Macari ha annunciato di aver aperto un account su OnlyFans durante un’intervista a Gabriele Parpiglia durante Studio 100. La vincitrice del Grande Fratello Vip nel 2016 ha rivelato di aver preso in considerazione l’idea di avvicinarsi alla celebre piattaforma per poter guadagnare, ma senza mostrare nudi integrali. Invece, intende concentrarsi esclusivamente sulle foto dei suoi piedi.





“L’ho aperto perché qua dicono che diventano miliardari così, quindi voglio vedere se è vero”, ha spiegato Alessia Macari. “Tutti mi scrivono sempre di questi piedi. Poi ci sono un sacco di siti dove tagliano proprio le mie foto e zoomano sui miei piedi. E io ho detto ‘fammi fare una cosa intelligente, tutti gli altri ci guadagnano con i miei piedi, fammi aprile un profilo e fammi vedere veramente se si guadagna con le foto dei piedi’”.

La decisione di Alessia Macari di avvicinarsi a OnlyFans è stata motivata dalla volontà di potersi occupare personalmente della vendita di contenuti che altrimenti sarebbero commercializzati da terzi. La sua scelta di mostrare solo una parte del suo corpo, in questo caso i piedi, riflette la sua determinazione a sfruttare le opportunità offerte dalla piattaforma in modo non convenzionale.

La notizia dell’adesione di Alessia Macari a OnlyFans ha destato curiosità e scalpore, considerando che la piattaforma è comunemente associata alla diffusione e vendita di contenuti per adulti. Tuttavia, la sua decisione di non pubblicare nudi integrali dimostra un approccio originale e inaspettato rispetto alle aspettative comuni.

La vita privata di Alessia Macari ha subito una svolta significativa negli ultimi anni. Nel 2019 ha sposato il calciatore tedesco Oliver Kragl, e nel 2022 la coppia ha dato il benvenuto alla loro prima figlia, Nevaeh. Nonostante il cambiamento nella sua vita familiare, la decisione di avvicinarsi a OnlyFans sembra essere stata dettata principalmente dalla volontà di esplorare nuove opportunità di guadagno, piuttosto che da eventi personali.

La scelta di Alessia Macari di concentrarsi esclusivamente sulle foto dei suoi piedi su OnlyFans potrebbe aprire la strada a nuove tendenze e approcci nella fruizione dei contenuti sulla piattaforma. La sua decisione di esplorare questa opportunità in modo non convenzionale potrebbe influenzare altri creatori di contenuti a trovare modalità uniche per sfruttare le potenzialità di OnlyFans.