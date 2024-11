Alessia Marcuzzi compie 52 anni tra lavoro e sorprese in montagna: ecco come ha festeggiato il suo compleanno

Alessia Marcuzzi ha scelto una location suggestiva per celebrare il suo 52° compleanno: il set fotografico immerso nella splendida Val di Non, in Trentino-Alto Adige. Ben lungi dall’idea di un festeggiamento tradizionale, la famosa conduttrice ha deciso di dedicarsi a un progetto legato alle sue attività imprenditoriali, condividendo con i follower su Instagram alcuni momenti della giornata trascorsa immersa nella natura.





Un compleanno indimenticabile con i collaboratori

La giornata di Alessia Marcuzzi non è stata esclusivamente dedicata al lavoro. Infatti, ha avuto la possibilità di festeggiare insieme ai suoi collaboratori più cari. In un’atmosfera che combinava professionalità e gioia, la conduttrice ha potuto godere di un pranzo all’aperto, circondata dalla meraviglia autunnale delle montagne.

Durante il suo compleanno, Marcuzzi ha ricevuto diversi mazzi di fiori da parte di amici e colleghi, segno dell’affetto e della stima che nutrono nei suoi confronti. Gli omaggi floreali sono stati catturati in alcune foto condivise, che mostrano la bellezza del momento.

Tra i messaggi di auguri ricevuti, spiccano quelli di celebri amici del settore come Laura Pausini, Victoria Cabello, Caterina Balivo e Stefania Orlando, tutti uniti nel celebrare questa importante ricorrenza. Tuttavia, un’assenza ha suscitato particolare curiosità: quella di Stefano De Martino, il cui silenzio ha fatto sorgere interrogativi dopo le recenti voci di un possibile riavvicinamento tra i due.

Un auto-regalo fuori dal comune

Martedì 12 novembre, la showgirl ha sorpreso i fan condividendo un’istantanea del suo auto-regalo. “Per il mio compleanno mi sono regalata la Luna,” ha scritto Alessia, postando un’immagine della sua nuova borsa, creata dal suo brand Marks&Angel. Questo gesto è stato accompagnato da un consiglio astrologico offerto dall’astrologo Paolo Crimaldi, qui rivelando un tocco di personalità e un approccio al mondo dello zodiaco.

In un viaggio tra impegni professionali e momenti di festa, Alessia Marcuzzi ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare il lavoro con la celebrazione della vita, affrontando i 52 anni con spirito giovane e propositivo. Con un ritorno ai social che mostra il suo lato più autentico, la conduttrice continua a conquistare il cuore dei fan, portando avanti i suoi progetti e celebrando i piccoli momenti di gioia nella sua vita.