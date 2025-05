Eravamo amiche da anni e credevo che tutto sarebbe andato bene. Avremmo riso, condiviso ricordi e ci saremmo supportate nei momenti difficili. Dopotutto, mi fidavo completamente di lei. Le prime settimane sono state esattamente come immaginavo: confortevoli, solidali e piene di conversazioni spontanee. Passavamo il tempo guardando film, raccontandoci le novità delle nostre vite e facendo qualche viaggio improvvisato.





Tuttavia, dopo circa un mese, ho notato dei cambiamenti nel comportamento di Lily. È diventata più distante e meno comunicativa, e ho cominciato a percepire alcune piccole cose, come la sua improvvisa necessità di privacy o il fatto che sembrava sempre al telefono a tarda notte, con un’espressione che mi sembrava strana. All’inizio non ci ho dato troppo peso; le persone cambiano e forse si stava solo adattando alla sua nuova situazione.

Una sera, mentre leggevo in salotto, ho sentito delle voci provenire dalla cucina. Era tardi e non mi aspettavo nessuno, così la curiosità mi ha spinta a controllare chi fosse. Con grande sorpresa, ho scoperto che era mio padre. Greg, mio padre, è sempre stato una presenza costante nella mia vita, una figura gentile e di supporto, soprattutto dopo la morte di mia madre. Ma vederlo in cucina con Lily mi ha fatto sentire un nodo allo stomaco. Si erano avvicinati, ridendo un po’ troppo e scambiandosi sguardi e tocchi che mi sembravano inopportuni.

Ho deciso di rimanere nascosta, cercando di capire meglio la situazione. Mentre ascoltavo, ho colto frammenti della loro conversazione: parlavano di piani per il fine settimana e mio padre sembrava entusiasta di passare del tempo con Lily. Ho sentito il sangue gelarsi nelle vene mentre realizzavo che non erano solo amici.

Con il cuore in gola, sono entrata in cucina cercando di sembrare indifferente. “Papà,” ho detto, mantenendo la voce ferma, “non sapevo che saresti passato. Cosa sta succedendo?” Entrambi si sono bloccati, e l’aria si è fatta tesa. Lily sembrava spaventata, mentre il volto di mio padre arrossiva.

“Eh, ciao, tesoro,” ha risposto lui, imbarazzato. Non gli ho creduto. Ho guardato Lily, aspettando che parlasse. Con voce tremante, ha detto: “Chloe, credo sia il momento di dirti qualcosa. Non volevo ferirti, ma sto uscendo con tuo padre. Siamo insieme da due mesi.”

Quelle parole mi hanno colpita come un fulmine. Non riuscivo a credere a quello che stavo sentendo. La mia migliore amica, la persona di cui mi fidavo di più, stava uscendo segretamente con mio padre? Sembrava un tradimento, come uno schiaffo in faccia. Non riuscivo a capire da quanto tempo andassero avanti con questa storia e perché non me ne fossi accorta.

“Non volevo che andasse a finire in questo modo,” ha detto Lily, intuendo la mia reazione. “Non sapevo come dirtelo. Non volevamo ferirti, Chloe, ma è successo.” Anche mio padre sembrava dispiaciuto, con uno sguardo colpevole. “Mi dispiace tanto, Chloe,” ha detto. “Non volevo farti del male. Non sapevo come dirtelo.”

Non ce l’ho fatta più a trattenermi. “Da quanto tempo va avanti questa cosa, papà? Come hai potuto farmi questo? Sei mio padre! E Lily… era la mia migliore amica!”

“Non era qualcosa di pianificato,” ha risposto mio padre. “È successo e basta. Ci teniamo davvero l’uno all’altra e non volevamo più nasconderlo.” Ero sconvolta. Sembrava un incubo. La mia fiducia era stata distrutta.

“Non so cosa provare in questo momento,” ho sussurrato, con gli occhi pieni di lacrime. “Ho bisogno di tempo per elaborare tutto.” Mi sono ritirata nella mia stanza, sopraffatta dalle emozioni, chiedendomi se sarei mai riuscita a guardarli di nuovo nello stesso modo.

Nei giorni seguenti, la tensione era palpabile. Facevo fatica a guardarli in faccia e la casa sembrava estranea. Quella che un tempo era un rifugio sicuro ora sembrava fredda e vuota. Non sapevo cosa riservasse il futuro per il mio rapporto con Lily e mio padre. Per ora, avevo bisogno di spazio per guarire e comprendere cosa fosse successo, e per capire se avrei mai potuto perdonare.