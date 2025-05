Legnano, orrore in un appartamento: donna trovata con un coltello nella schiena

Una tragedia ha sconvolto la città di Legnano, in provincia di Milano, dove nel pomeriggio di domenica 25 maggio è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 35 anni. Il macabro ritrovamento è avvenuto all’interno di un appartamento situato al civico 16 di via Stelvio. La scoperta è stata fatta da una vicina di casa, insospettita dalla porta dell’abitazione lasciata aperta. Entrando nell’appartamento, la donna ha trovato la vittima riversa a terra con un coltello conficcato nella schiena.





Le autorità, immediatamente allertate, si sono recate sul posto per avviare le indagini. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano e il nucleo investigativo di via Moscova a Milano, che stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile, attualmente in fuga.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, la vittima sarebbe una cittadina di nazionalità romena. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla sua identità o sulle circostanze che potrebbero aver portato a questo tragico evento. Gli investigatori stanno interrogando i vicini e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di raccogliere elementi utili per risalire all’autore dell’omicidio.

L’episodio si è verificato in un giorno particolare per la comunità di Legnano, che proprio ieri celebrava il tradizionale Palio, una manifestazione storica che dal 1935 anima la città con gare e rievocazioni. Nonostante l’atmosfera festosa che caratterizza questa ricorrenza, l’omicidio ha gettato un’ombra di sgomento e tristezza sulla cittadina.

La vicina che ha scoperto il corpo ha raccontato agli inquirenti di aver notato qualcosa di strano già nel corso della mattinata, ma solo nel pomeriggio ha deciso di controllare entrando nell’appartamento. “La porta era socchiusa, mi sono preoccupata e ho deciso di entrare. È stato terribile”, avrebbe dichiarato alla polizia, visibilmente scossa.

Le forze dell’ordine stanno esplorando diverse piste investigative, senza escludere alcuna ipotesi. Non si sa ancora se l’omicidio sia legato a motivi personali, a un furto finito male o ad altre circostanze. Gli esperti della scientifica hanno effettuato rilievi approfonditi all’interno dell’appartamento, cercando tracce biologiche e impronte digitali che possano condurre al colpevole.

Il sindaco di Legnano ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto, sottolineando l’importanza di fare piena luce sull’accaduto e assicurare il responsabile alla giustizia. “È un fatto grave che sconvolge tutta la nostra comunità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si possa arrivare presto alla verità”, ha dichiarato.