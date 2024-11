Alfonso Signorini potrebbe lasciare la conduzione del Grande Fratello: Mediaset pensa a Barbara Palombelli come possibile sostituta per il 2025

L’edizione attuale del Grande Fratello non riesce a conquistare il pubblico. Nonostante i tentativi di rinnovamento, i risultati non decollano: le dinamiche all’interno della casa e i protagonisti sembrano non coinvolgere abbastanza. Gli ascolti lo confermano, con la puntata più recente che ha raggiunto appena il 13,9% di share, scendendo sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori, segnando uno dei risultati peggiori nella storia del programma.





La competizione con altri programmi di punta come Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, ha ulteriormente complicato la situazione. Non aiutano nemmeno i frequenti cambi di programmazione, che rischiano di disorientare il pubblico. In casa Mediaset, la situazione preoccupa: si parla di riunioni straordinarie per valutare l’ipotesi di una chiusura anticipata del reality, che un tempo era un pilastro del palinsesto di Canale 5.

Il calo di popolarità e gli ascolti in crisi hanno alimentato speculazioni non solo sul futuro del programma, ma anche su un possibile cambio di conduzione. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia durante una puntata del programma Protagonisti, condotto da Francesco Fredella, Alfonso Signorini potrebbe non essere riconfermato come conduttore del Grande Fratello nel 2025.

“Da quello che mi risulta, ci sarà un cambio di conduzione del programma l’anno prossimo. Torna una vecchia idea, una possibilità che Mediaset sta considerando. Si parla di Barbara Palombelli. A lei era già stato proposto di condurre il Grande Fratello in passato, ma all’epoca rifiutò perché non se la sentiva. Ora questa idea sembra essere tornata in auge,” ha dichiarato Parpiglia.

L’ipotesi di Barbara Palombelli alla guida del Grande Fratello non è nuova. Già nel 2018, il sito Biccy aveva ricordato che Davide Maggio, noto esperto di televisione, aveva avanzato questa possibilità. All’epoca, tuttavia, Mediaset scelse di proseguire con altri conduttori. Ora, con un’edizione che fatica a raggiungere i risultati sperati e un possibile bisogno di cambiamento, la figura di Palombelli potrebbe rappresentare una scelta interessante per dare nuova linfa al format.

Il nome di Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice di grande esperienza, è considerato una carta strategica. La conduttrice ha dimostrato negli anni una notevole versatilità, passando dal giornalismo televisivo alla conduzione di programmi di successo come Forum. Questo profilo potrebbe essere visto come ideale per rilanciare il Grande Fratello, conferendo al reality una nuova autorevolezza e un diverso approccio narrativo.

Le voci su un possibile cambiamento arrivano in un momento di crisi generale per il reality, che sembra soffrire di una saturazione del format e di una difficoltà a tenere il passo con i gusti del pubblico, sempre più orientati verso contenuti freschi e innovativi. Alcuni critici televisivi ritengono che il programma abbia bisogno di una profonda revisione, non solo nella conduzione ma anche nelle dinamiche e nei partecipanti.