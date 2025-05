“Sono stata sposata due volte, ma a 51 anni ero ancora vergine. Poi ho scoperto l’intimità e ho ricominciato a vivere”

È la storia di una donna che, dopo due matrimoni e una lunga relazione, ha deciso di raccontare il proprio percorso di scoperta e liberazione personale al Daily Mail.





«Ho incontrato il mio primo marito, John, un compositore, nella mia città natale, Tiverton, nel Devon, verso la metà degli anni Settanta» – racconta – «Era un cliente dell’edicola gestita da mia madre e mi chiese di uscire quando avevo solo 18 anni. John aveva 12 anni più di me, era un uomo affidabile, amante dei libri, somigliava a un giovane Billy Connolly. Nonostante non fosse carismatico, lo trovavo gentile e stabile. La sua riservatezza sul piano fisico mi rassicurava: mi dava l’idea che non fosse interessato solo al sesso. Tuttavia, con il senno di poi, mi domando se il rapporto disfunzionale che mia madre aveva con l’intimità abbia influenzato anche la mia visione delle relazioni».

I due restano insieme per 26 anni, tra fidanzamento e matrimonio, senza mai avere rapporti intimi. «Sì, a 51 anni ero ancora vergine. Gli anni migliori della mia vita sono passati senza che io conoscessi l’intimità, senza mai provare la meraviglia di diventare una cosa sola con un uomo».

Nel 1982, con la crisi del matrimonio, entra nella sua vita un altro uomo: Carol, di 22 anni più grande, sposato e padre di due figlie. «Considerando il mio rapporto ormai deteriorato con John, non mi sentivo in colpa nell’uscire a cena con Carol. Provai persino a sedurlo con biancheria intima provocante, ma lui mi rispose che non era appropriato».

Alla fine del 1987, Carol lasciò sua moglie. Tuttavia, anche con lui l’intimità rimase una difficoltà. Nel 1995, Carol si ammalò gravemente e subì un triplo bypass. Durante il ricovero, le scrisse su un foglietto: “Mi vuoi sposare?”. Lei accettò, e i due si unirono in matrimonio il 28 dicembre 1995. Nonostante la ripresa, il loro rapporto non migliorò sotto l’aspetto fisico.

Fu solo all’età di 51 anni che la donna visse la sua prima esperienza sessuale – e non con Carol, che nel frattempo aveva subito un ictus nel 2005 – ma con Tim, il giovane medico francese del marito, separato dalla moglie e di tre anni più giovane di lei. «Tim era un uomo splendido, alto, moro. Lo invitai a cena, e quando mi baciò, mi sentii come un’adolescente al primo amore».

Quella fu una vera rivoluzione: «Per i cinque anni successivi, ho recuperato il tempo perduto. Facevamo l’amore per sei ore di fila: dopo mezzo secolo di astinenza, fu una vera festa. Succedeva sulle scale, sul pavimento, sul divano. Per la prima volta ho conosciuto la vera intimità».

Nel novembre del 2012, Tim la lasciò per un’altra donna. Ma in primavera tornarono insieme.

«Oggi stiamo costruendo una relazione fondata non solo sull’intesa fisica, ma su un amore emotivo autentico e profondo».