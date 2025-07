Scappa all’alt dei carabinieri e si schianta contro un platano: trovati numerosi panetti di hashish

Questa mattina, un tragico incidente ha coinvolto un giovane di 23 anni residente a Pordenone, che ha perso la vita a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto mentre il giovane tentava di fuggire da un controllo dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente era solo a bordo della sua automobile quando ha cercato di eludere i militari che gli avevano intimato di fermarsi.





L’auto del giovane ha sbandato, schiantandosi contro un albero situato a bordo strada. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al conducente, che è deceduto sul colpo. I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La scena è stata descritta come particolarmente drammatica, con i militari dell’Arma che si sono subito attivati per gestire la situazione.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, i carabinieri hanno rinvenuto diversi panetti di hashish sparsi sull’asfalto. Si sospetta che la sostanza stupefacente fosse trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente. Questo elemento ha aggiunto una nuova dimensione all’incidente, sollevando interrogativi sulla possibile attività illecita del giovane e sul motivo della sua fuga.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto. È probabile che la velocità e la mancanza di controllo del veicolo abbiano contribuito in modo significativo alla gravità dell’incidente. Le indagini si concentrano non solo sull’incidente stesso, ma anche sulle circostanze che hanno portato il giovane a fuggire dai carabinieri.