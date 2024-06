Amadeus trasforma Soliti Ignoti su Nove: un’innovazione che ricorda Affari Tuoi

Ormai è ufficiale: Amadeus ha intrapreso una nuova avventura con Warner Discovery, diventando così il volto principale del canale Nove dopo numerosi anni di successi in Rai. Il conduttore porterà con sé il famosissimo game show I Soliti Ignoti, poiché la Rai ha perso i diritti del programma. In previsione del suo debutto su Nove, Amadeus e il suo team di autori sono già al lavoro per apportare modifiche e aggiornamenti al format.





Il portale DavideMaggio.it ha recentemente rivelato alcune anticipazioni riguardo alle novità che attendono i telespettatori. Tra queste, una in particolare sembra ricordare il format di Affari Tuoi. Come funziona questa variante? Il concorrente gareggerà ogni volta accompagnato dal proprio coniuge o da un parente stretto. Il sito web ha riportato questa interessante notizia con una citazione:

“Una novità per I Soliti Ignoti che richiama Affari Tuoi: i concorrenti, nel momento della loro partita, sono accompagnati da amici o parenti.”

Questa novità di fare giocare i concorrenti in coppia è stata uno degli elementi chiave che ha riportato Affari Tuoi ai suoi antichi fasti.

Apertura dei casting per il nuovo “Identity”

Il portale DavideMaggio.it ha inoltre comunicato che sono ufficialmente aperti i casting per la nuova versione de I Soliti Ignoti, che prenderà il nome di Identity sul canale Nove. Questo cambio di titolo è dovuto al fatto che i diritti del titolo in italiano sono rimasti alla Rai. Secondo le informazioni raccolte dal sito web televisivo, i ruoli per cui è possibile candidarsi sono vari e comprendono:

L’identità: la persona su cui il concorrente deve indovinare il mestiere o altri aspetti della sua vita.

Il performer: chi si esibirà in studio mostrando il proprio talento.

Il concorrente: che nella nuova stagione sarà accompagnato da un parente o dal partner.

Amadeus, che ha recentemente salutato la Rai con la sua ultima puntata ad Affari Tuoi, riuscirà a mantenere alti gli ascolti anche su Nove?

Sfida inedita nell’access prime time: Amadeus contro Stefano De Martino

La prossima stagione televisiva si prospetta davvero interessante con una sfida inedita nell’access prime time. Rai Uno ha infatti affidato la conduzione di Affari Tuoi all’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino. Di contro, Amadeus condurrà alla stessa ora su Nove la nuova edizione de I Soliti Ignoti, ora chiamata Identity. Chi avrà la meglio in questa competizione televisiva?

L’Amministratore Delegato di Warner Discovery ha recentemente dichiarato che raddoppiare gli attuali risultati di ascolto sarebbe già un grande successo:

“Siamo attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultato.”

Riuscirà Amadeus a vincere questa nuova sfida e attirare un pubblico numeroso anche su Nove? Solo il tempo e gli ascolti ci daranno la risposta.

In ogni caso, la prossima stagione televisiva promette momenti di grande intrattenimento e competizione, con due dei volti più amati della televisione italiana pronti a sfidarsi nel prime time. Tenetevi pronti per un’epoca di grandi cambiamenti e sorprese nel panorama televisivo italiano!