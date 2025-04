Tragedia sulla strada tra Andria e Bisceglie: una giovane mamma al settimo mese di gravidanza perde la vita insieme alla madre

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la Puglia nella serata di ieri. Due donne, Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, madre e figlia originarie di Bisceglie, hanno perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto sulla strada provinciale che collega Andria a Bisceglie, nei pressi di Trani. La tragedia è avvenuta intorno alle 21, quando la vettura su cui viaggiavano le vittime si è scontrata con un’altra auto, ribaltandosi e finendo nelle campagne adiacenti.





Secondo quanto riportato dalle fonti sanitarie, Rosa Mastrototaro, 63 anni, e sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, che era incinta al settimo mese, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale. La madre è stata ricoverata presso la struttura sanitaria di Andria, mentre la figlia è stata portata a Barletta. Purtroppo, entrambe sono decedute a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. I medici hanno cercato di salvare il feto della giovane donna, ma ogni tentativo è risultato vano.

Nell’auto viaggiava anche il marito di Rosa Mastrototaro, nonché padre di Margherita Di Liddo, che è rimasto gravemente ferito. L’uomo, attualmente ricoverato presso l’ospedale di Barletta, ha riportato una frattura al femore. L’altra persona coinvolta nell’incidente, un uomo di 65 anni originario di Andria, era alla guida della seconda auto, una utilitaria. Anche lui è stato soccorso e trasferito nell’ospedale di Andria, dove è sotto osservazione per costole fratturate ed escoriazioni al volto.

Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro. La polizia locale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e sta raccogliendo testimonianze per chiarire cosa sia accaduto.

Sui social, intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la famiglia colpita da questa immane tragedia. In uno dei tanti post condivisi in ricordo delle vittime si legge: “Una famiglia spezzata in un attimo, ma che resterà per sempre nei cuori di chi li ha amati”. Margherita Di Liddo, nata nel 1993, era sposata da due anni e aspettava il suo primo figlio. Sul suo profilo Facebook aveva condiviso con orgoglio le foto del matrimonio, che ora rappresentano un doloroso ricordo per amici e parenti.

La comunità di Bisceglie, profondamente scossa dall’accaduto, si stringe attorno ai familiari delle vittime. Il dolore per la perdita di due vite, di cui una così giovane e in attesa di diventare madre, ha lasciato tutti senza parole. Anche il marito e padre delle due donne, ricoverato in ospedale, è al centro delle preghiere e del sostegno della comunità locale.

Questo tragico episodio richiama l’attenzione sulla pericolosità delle strade provinciali della Puglia, spesso teatro di incidenti gravi. Le autorità locali stanno valutando interventi per migliorare la sicurezza lungo la tratta tra Andria e Bisceglie, che già in passato è stata segnalata per la sua pericolosità.