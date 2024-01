Amanda Lear, l’iconica personalità degli anni ’80 e ’90, ha recentemente parlato del passare del tempo in un’intervista a Verissimo. La donna, famosa per la sua bellezza senza tempo e la sua ironia affilata, ha condiviso la sua prospettiva sull’invecchiamento, definendolo un’ingiustizia inevitabile.

Rughe e L’Arte di Invecchiare

Con il suo solito spirito scherzoso, Amanda ha rivelato di avere delle rughe che non aveva in passato. Tuttavia, ha aggiunto con un sorriso che l’invecchiamento ha un lato positivo: vediamo meno i dettagli, il che la fa sentire più giovane di quanto sia effettivamente. Un’autoironia che ha caratterizzato la sua carriera e la sua personalità uniche.





La Solitudine non è un Problema

Durante l’intervista, Amanda Lear ha affrontato anche il tema della solitudine, una situazione che spesso preoccupa molte persone anziane. Tuttavia, la donna ha una prospettiva diversa: non si sente mai sola. Tornando a casa, si circonda dei suoi amati animali che non l’hanno mai tradita. Afferma di non comprendere le donne che lamentano la solitudine, poiché trova la bellezza nell’essere sola. Le dà la libertà di vestirsi come desidera e di mangiare quello che preferisce. Questa indipendenza è sempre stata parte della sua personalità. Amanda Lear crede anche nell’importanza di mantenere spazi personali nelle relazioni amorose, consentendo a entrambi i partner di vivere nelle proprie case. Questa filosofia le permette di apprezzare la compagnia senza sentirsi soffocata, e persino vedere un uomo lavarsi i denti al mattino è un gesto che trova insopportabile.

La sua intervista mostra che Amanda Lear non solo affronta l’invecchiamento con umorismo, ma anche che abbraccia la solitudine come una scelta positiva. La sua personalità unica continua a ispirare e intrattenere, dimostrando che l’età è solo un numero e che la vita può essere vissuta con gioia a ogni fase.