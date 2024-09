Amici 2024: quale orario per il pomeridiano di domenica su Canale 5, a che ora inizia e finisce?

Il talent show di Maria De Filippi torna con una nuova edizione ricca di novità. Scopriamo quando andrà in onda e cosa ci aspetta nella nuova stagione di Amici. La ventiquattresima edizione di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, sta per fare il suo ritorno su Canale 5. Il programma, che ha lanciato numerose carriere nel mondo della musica e della danza, si prepara a intrattenere il pubblico con una nuova classe di talentuosi aspiranti artisti.





Quando inizia e a che ora va in onda Amici 2024

Il pomeridiano domenicale di Amici 2024 prenderà il via domenica 29 settembre alle ore 14:00 su Canale 5. La trasmissione andrà in onda fino alle 16:00, occupando una fascia oraria di due ore. Questa nuova programmazione rappresenta una modifica rispetto alle edizioni precedenti, con una riduzione di mezz’ora della durata complessiva dello show.

La nuova classe e i professori di Amici 2024

La prima puntata, registrata il 26 settembre, ha già svelato i nomi dei nuovi allievi che comporranno la classe di Amici 24. Tra i cantanti troviamo nomi come Niccolò, Diego Lazzari e TrigNo, mentre tra i ballerini spiccano Sienna, Alessio e Gabriel. Per quanto riguarda il corpo docente, la novità più significativa è l’ingresso di Deborah Lettieri come insegnante di danza, in sostituzione di Raimondo Todaro. Confermati invece gli altri professori: Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Cosa aspettarsi dalla nuova edizione

La nuova stagione di Amici promette di essere ricca di sfide, emozioni e colpi di scena. Gli allievi dovranno dimostrare il loro talento e la loro dedizione per conquistare un posto al serale, la fase finale del programma che andrà in onda in primavera. Non mancheranno le esibizioni dal vivo, i confronti con i professori e le competizioni tra gli allievi. Il pubblico potrà seguire il percorso di crescita artistica e personale dei giovani talenti, settimana dopo settimana. La prima puntata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui la vincitrice della scorsa edizione Sarah, Angelina Mango, Mahmood e la giornalista Francesca Fagnani, anticipando quello che sarà un’edizione ricca di sorprese e collaborazioni di alto livello. Amici 2024 si conferma così come uno dei programmi di punta di Canale 5, pronto a catturare l’attenzione del pubblico e a lanciare le nuove promesse del panorama artistico italiano. Varianti del titolo: