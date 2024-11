Amici, Rudy Zerbi elimina Diego: “Antonia ha la priorità”, Pettinelli e Cuccarini gli propongono un banco

Durante la puntata di Amici del 17 novembre, Rudy Zerbi ha preso una decisione che ha generato discussioni: sostituire uno dei suoi allievi, Diego, con una nuova aspirante cantante, Antonia. La scelta di Zerbi è stata motivata dall’intenzione di dare spazio a nuovi talenti, ma l’intervento delle professoresse di canto, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ha permesso a Diego di rimanere nella scuola.





Al centro del palco, chiamati da Maria De Filippi, Diego e Antonia si sono esibiti per convincere Zerbi, il quale ha poi spiegato il motivo del cambio. Dopo un confronto serrato, la situazione si è conclusa con l’offerta delle altre coach di accogliere Diego nelle loro squadre.

Zerbi ha spiegato la sua scelta evidenziando il miglioramento di Diego, ma sottolineando come, secondo lui, il percorso di Antonia fosse più promettente: “Diego, da quando sei qui hai fatto molti passi avanti, ma la produzione ci chiede di lasciare sempre spazio al talento migliore. Per questo ho scelto Antonia.” Ha poi aggiunto: “Spero che una delle mie colleghe possa offrirti la possibilità di continuare il tuo percorso.”

Lorella Cuccarini ha preso la parola subito dopo, esprimendo perplessità sulla decisione ma difendendo il valore formativo della scuola: “Ho avuto delle riserve su Diego, ma penso sia giusto che continui. Amici è una scuola che aiuta i ragazzi a crescere, e se Diego è migliorato così tanto in due mesi, merita di restare.”

Anche Anna Pettinelli ha mostrato un atteggiamento critico verso Zerbi, dichiarando di voler offrire a Diego una nuova possibilità: “Ho visto in Diego una fiammella e penso sia troppo presto per mandarlo via. Zerbi dice di sperare che noi lo prendiamo, ma se tieni davvero a qualcuno non lo lasci andare così.”

Diego ha scelto di accettare l’offerta della Pettinelli, garantendosi la possibilità di proseguire il suo percorso nella scuola di Cinecittà. La decisione di Zerbi e il conseguente intervento delle altre coach hanno suscitato molte reazioni, sia tra gli allievi che tra il pubblico.