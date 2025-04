Tragedia nei cieli della Florida: aereo si schianta su auto, almeno tre morti

Un drammatico incidente aereo si è verificato oggi in Florida, venerdì 11 aprile. Un velivolo di tipo Cessna 310R è improvvisamente precipitato su una strada affollata, tra un’importante arteria stradale e i binari ferroviari. L’impatto ha generato un incendio, con una colonna di fumo visibile da lontano. Secondo le prime informazioni, il bilancio conta purtroppo almeno tre morti.





Video diffusi sui social mostrano il momento dello schianto, in cui un’auto è stata colpita e distrutta dalle fiamme. L’incidente è avvenuto dopo le 10 del mattino, ora locale, corrispondente al pomeriggio in Italia, nella zona di Military Trail e Glades Road, vicino all’aeroporto di Boca Raton da cui l’aereo era decollato poco prima. La polizia locale ha confermato che le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente, chiudendo le strade per gestire la situazione.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi numerosi agenti di polizia per deviare il traffico e chiudere le vie di accesso, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio. Purtroppo, per le persone a bordo dell’aereo non c’era nulla da fare, e i soccorritori hanno potuto solo recuperare i corpi. Nei video, si vedono detriti sparsi sulla strada e sui binari, mentre i vigili del fuoco combattevano le fiamme.

L’aereo coinvolto, un Cessna 310R, ha una capacità di trasporto di 4-6 passeggeri. Le analisi della rotta indicano che il velivolo è rimasto in volo per meno di 20 minuti prima di precipitare. Durante l’avvicinamento all’aeroporto di Boca Raton, intorno alle 10:17, l’aereo avrebbe segnalato problemi meccanici. I Vigili del Fuoco erano già stati allertati mentre il velivolo si avvicinava, ma la situazione è degenerata quando ha perso quota e si è schiantato. Secondo un portavoce dei Vigili del Fuoco di Boca Raton, l’aereo ha colpito un’auto, spingendola sui binari ferroviari.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente, mentre la comunità locale è in stato di shock per la tragedia. La polizia e i Vigili del Fuoco stanno lavorando insieme per gestire le conseguenze dell’incidente e garantire la sicurezza nell’area. L’incidente sottolinea l’importanza di rigorose verifiche di sicurezza e manutenzione per evitare simili disastri.

La zona dell’incidente è stata isolata per permettere agli investigatori di raccogliere prove e determinare le circostanze esatte che hanno portato alla caduta del velivolo. Nel frattempo, la comunità di Boca Raton si stringe attorno alle famiglie delle vittime, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile.