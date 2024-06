Andrea Iannone: «Elodie è luminosa, allegra. Con lei ho ritrovato me stesso. Figli? Nel mio destino c’è anche una famiglia»

Il proverbio «se sono rose, fioriranno» descrive perfettamente l’inizio della relazione tra Elodie e Andrea Iannone. Lei, reduce da una relazione con Marracash, e lui, con alle spalle storie d’amore con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Eppure, quasi due anni dopo il loro primo incontro, la celebre cantante e il campione motociclistico sono più uniti e innamorati che mai, dimostrando massima complicità e tanto amore.





L’evoluzione professionale di Iannone: un ambasciatore di inclusività

In ambito professionale, Andrea Iannone ha intrapreso un percorso di trasformazione, puntando sulla parola «race» per veicolare un messaggio di inclusività. Ora è ambasciatore del motomondiale femminile, che prenderà il via questo weekend a Misano. Dopo aver scontato una squalifica di quattro anni per doping, Iannone ha trovato un sostegno incondizionato nella sua compagna. Anche Elodie, a sua volta, sembra fare sempre più affidamento su di lui, andando contro ogni pronostico.

Le parole di Andrea Iannone

Quando Andrea Iannone parla di Elodie, non riesce a nascondere l’emozione: «Elodie è leggera, semplice. Allegra e solare. Che meraviglia e che fortuna vivere con lei». Parlando con Repubblica, Iannone ha espresso il suo attuale focus sul rientro professionale e il futuro prossimo: «Non faccio più programmi a lungo termine. In passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia».

Il messaggio sul casco

Sul suo casco, Andrea Iannone ha scelto di scrivere «only one race, human race», una frase che porta un significato profondo. «È una mia idea, ispirata dalle parole di Einstein. Il simbolo della pace e i colori dell’arcobaleno rappresentano un messaggio importante. In tempi difficili come questi, mi sembra giusto mandare almeno un messaggio di pace e inclusività: solo rispettando gli esseri umani, a prescindere dal colore della pelle, dall’orientamento sessuale, dalle idee politiche e dalla religione, si potrà riavere un po’ di serenità».

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone è un esempio di come l’amore possa superare le difficoltà e i pregiudizi. La loro storia, iniziata quasi due anni fa, continua a prosperare, dimostrando che con complicità e sostegno reciproco, anche le sfide più grandi possono essere affrontate insieme. Sul fronte professionale, Iannone continua a lavorare per il suo rientro nel mondo delle corse, mentre Elodie, con il suo sostegno costante, si conferma una compagna di vita eccezionale.