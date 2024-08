Andreas Muller risponde ai commenti offensivi rivolti alle figlie definendole orrende

Andreas Muller risponde ai commenti offensivi degli hater rivolti alle sue figlie, le gemelle Penelope e Ginevra, nate dalla relazione con Veronica Peparini. Il ballerino, attraverso due storie su Instagram, ha accusato i leoni da tastiera di insensibilità: “Personalmente mi fate schifo”.





Andreas Muller risponde agli hater che, nelle ultime ore, hanno rivolto commenti offensivi alle sue figlie, le gemelle Penelope e Ginevra, nate lo scorso marzo dall’amore con Veronica Peparini. Il ballerino, ex allievo e professionista di Amici di Maria De Filippi, condivide spesso con i suoi follower di Instagram immagini della sua nuova vita da papà. Tuttavia, nelle ultime ore, alcuni messaggi lo hanno profondamente turbato, costringendolo ad intervenire.

Lo sfogo di Andreas Muller

Attraverso due storie su Instagram, Andreas Muller ha risposto duramente ai commenti offensivi ricevuti e rivolti alle figlie Penelope e Ginevra. Si è ripreso con entrambe alle sue spalle, scrivendo: “Due cose sono certe: che siete degli idioti se continuate a dire ‘orrende’ e ‘down’ alle mie figlie, ma a qualsiasi neonato in generale, perché non è sincerità bensì mancanza di sensibilità e quindi personalmente mi fate schifo”. In un’altra storia, in cui mostra la famiglia riunita, ha aggiunto: “Secondo, queste figlie sono circondate da talmente tanto amore che ogni vostra cattiveria non può ferirle minimamente, né ora né domani”.

La nuova vita da papà di Andreas Muller

Andreas Muller ha condiviso con i fan la gioia per la nascita delle figlie, che lo hanno reso papà per la prima volta. A Verissimo, lo scorso maggio, insieme alla famiglia al completo, Veronica Peparini, le gemelle e i figli della coreografa nati da una precedente relazione, il ballerino raccontò: “Non avendo esperienze mi baso su ciò che sento. Avevo una responsabilità immensa quando sono nate. Quando l’ostetrica ha preso la prima bimba nata, mi ha chiesto ‘Come si chiama?’. Temevo di confondermi, invece ho fatto bene. Mi è venuta un po’ di ansia. Ho assistito al parto, non sono svenuto. Però lei non reagiva, fissava il vuoto e mi sono spaventato”. Su Instagram documenta giorno per giorno la loro crescita e, lo scorso 22 luglio, ha scritto: “Se penso a quante estati diverse ho vissuto in tutti questi anni, tra feste, compagnie, mete ambite e sballi, questa ha il sapore più bello che abbia mai provato”.