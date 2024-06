Anna Tatangelo torna single: conclusa la relazione con Mattia Narducci

Anna Tatangelo è tornata single. La relazione con il modello Mattia Narducci è terminata, lasciando la cantante libera di concentrarsi sulla sua carriera musicale e sul figlio Andrea, il grande amore della sua vita. Quest’estate, Anna trascorrerà del tempo con Andrea, ma il suo focus principale sarà sulla musica. Si tratta di un nuovo inizio per lei, che ha rinnovato il suo stile musicale, i testi e persino il look per il suo ultimo album. Il nuovo singolo, Mantra, pubblicato il 24 maggio da Artist First, rappresenta per Anna una vera e propria confessione personale.





Un nuovo capitolo nella carriera musicale

Anna Tatangelo sta vivendo una fase di rinascita artistica, con un nuovo approccio al suono e ai testi delle sue canzoni. Il singolo Mantra è un esempio di come l’artista si stia aprendo come mai prima d’ora. Il cambiamento è evidente anche nel look, che diventa una parte integrante della sua narrazione artistica. Anna si presenta in tutte le sue sfaccettature, mostrando un’evoluzione completa e coerente con il suo percorso.

Nuovi progetti e successi consolidati

Il vero punto fermo nella vita di Anna è sempre stata la musica. Con 8 partecipazioni al Festival di Sanremo, oltre 20 dischi di platino e milioni di copie vendute in tutto il mondo, la sua carriera è stata costellata di successi. I duetti internazionali, come quello con Michael Bolton nel 2008, e le apparizioni in tour, radio e televisione, hanno consolidato il suo status di artista completa. Ora, Anna è pronta per una nuova fase professionale, caratterizzata da una profonda crescita personale e artistica.

Mantra: un viaggio introspettivo

Parlando del suo nuovo singolo, Anna spiega: “Mantra racconta una storia d’amore e un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore. Quando si esce da una relazione tossica, è necessario lavorare su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia. Per farlo, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi.”

Nella vita di Anna, il vero e unico grande amore è suo figlio Andrea, nato dalla lunga relazione con il cantante Gigi D’Alessio. Il legame tra mamma e figlio è sempre stato forte e coeso, un sostegno fondamentale durante le difficoltà. Andrea è una presenza costante e fondamentale nella vita di Anna, il cui rapporto con lui rappresenta una delle ancore più salde della sua esistenza.

Con la fine della relazione con Mattia Narducci, Anna Tatangelo si prepara a un’estate dedicata alla musica e alla famiglia. I suoi nuovi progetti musicali e il tempo trascorso con Andrea segnano un periodo di rinnovamento e crescita personale. Questa nuova fase rappresenta per Anna un’opportunità di riscoprire se stessa e di esprimere la sua evoluzione artistica in modo ancora più autentico e intenso.