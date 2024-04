Antonella Clerici rivela il motivo per cui Barbara d’Urso l’ha ferita profondamente

La celebrità televisiva Antonella Clerici, partecipando al programma ‘Belve’ (che andrà in onda la sera del 23 aprile), ha rivelato un fatto che la colpì dolorosamente. La causa è legata all’infedeltà del suo ex storico, Eddy Martens, genitore della sua figlia Maelle, che Claudica ebbe nel 2009 all’età di 45 anni.





La conduttrice televisiva Francesca Fagnani le ha chiesto, riferendosi ai suoi colleghi: “Chi sono i colleghi con i quali hai avuto una connessione meno piacevole, o hai amato di meno?”.

La risposta definitiva di Clerici: “Barbara d’Urso“. Ha quindi spiegato le basi di questo sentimento antagonista: “Era il 2011 e ‘si è verificato l’inganno da parte del mio ex ragazzo, Eddy. Il giornale ‘Chi’ pubblicò sulla copertina delleimmagini di lui in intimità con un’altra donna”.

“Devo precisare che nessun altro ne parlò […] Invece d’Urso iniziò Pomeriggio Cinque mostrando non solo la foto di copertina, ma avanzando ‘abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy che apparirà domani nel nostro show'”, ha commentato.

“Questa situazione mi colpì profondamente, visto che io non avrei mai agito in tal modo nei confronti di un mio collega”, ha concluso.

Con discorsi pieni di coraggio, Clerici si sbarazza di altre incomprensioni persistenti. Come riportato dagli articoli di spettacolo dell’epoca, il Festival di Sanremo del 2010, del quale è stata conduttrice, ha subito un boicottaggio da parte di certi artisti che l’hanno ignorata. Uno di loro, in particolare, ha dichiarato: “Lei sa troppo di sugo”. Questo cantante, maschio, ha deciso di non partecipare a quell’edizione, dando origine al cosiddetto sugo-gate, tra realtà e mito. A Belve, Clerici decide di far emergere il nome dell’artista e confermare i fatti avvenuti, però precauzionalmente afferma: «Me l’hanno riferito. Se non è vero, mi scuso, però se è vero, mi aspetto le sue scuse».