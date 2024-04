Chi è Paola Gioia Kaze Formisano età, fidanzato, origini dell’attrice di Call My Agent

Paola Gioia Kaze Formisano chi è l’attrice di Call My Agent

La cantante attrice Kaze Formisano, all’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, vanta già una carriera con un mix di passione per la musica e la recitazione e ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo. Ha dimostrato talento e tenacia nel perseguire la sua passione, sia nella musica che nella recitazione. Da X Factor a Call My Agent. Chi è Kaze Formisano nella vita privata ? Ha un fidanzato ? Ecco la sua biografia e le sue origini.





Paola Gioia Kaze Formisano età e origini

Data di nascita: Paola Gioia Kaze Formisano età 30 anni è nata a Nairobi, in Kenya. I suoi genitori hanno origini miste. La madre è africana, mentre il padre è napoletano. Trascorse la sua infanzia in Burundi, ma all’età di 11 anni si trasferì a Terracina, in provincia di Roma, con la sua famiglia. Nonostante la passione per la musica e la recitazione, Kaze scelse di laurearsi in infermieristica presso l’Università di Roma. Successivamente, lavorò a Milano, affrontando la pandemia in prima linea nei reparti infetti e al pronto soccorso.

Paola Gioia Kaze Formisano biografia

Kaze ha debuttato nel mondo della recitazione nel film italiano “Anni da cane”, prodotto da Amazon Prime. È entrata a far parte della famiglia di Island Records, un’etichetta discografica. Nel 2021, ha pubblicato brani musicali come “Lasciami” e “Non c’è spazio per le foto”. Ha anche interpretato il ruolo di Sofia nella serie “Call My Agent!” su Sky. Nel 2023, è stata la spokesperson per l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nel 2024, Kaze ha pubblicato il suo primo album intitolato “Post buio”.

Paola Gioia Kaze Formisano fidanzato e vita privata

Kaze ha un fidanzato, anche se il suo nome rimane privato. La sua vita è circondata da eventi, spettacoli e momenti sul palco, riflettendo la sua dedizione all’industria dell’intrattenimento.