Come finisce La Pasticceria dei desideri film Tv8: trama e finale

Jonathan Stoddard – Interpreta Archer Brooks in “La Pasticceria dei Desideri”. Jonathan è noto per la sua versatilità come attore, avendo partecipato a numerosi film e serie televisive. Prima di emergere nel mondo dello spettacolo, Jonathan ha studiato recitazione intensivamente e ha partecipato a teatro. È apprezzato per la sua capacità di portare profondità e autenticità ai personaggi che interpreta.





Ansley Gordon – Nel ruolo di Peyton Hilliard, Ansley Gordon ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua performance carismatica e genuina. Originaria della Florida, Ansley ha iniziato la sua carriera in produzioni teatrali locali prima di fare il salto sul grande schermo. La sua passione per la recitazione si riflette nelle sue interpretazioni emotive e coinvolgenti, che hanno guadagnato il plauso sia della critica che del pubblico.

Mackenzie Thompson – Appare come ospite del ballo in “La Pasticceria dei Desideri”. Mackenzie è un’attrice emergente che ha iniziato la sua carriera in ruoli minori in serie televisive e cortometraggi. La sua partecipazione a questo film rappresenta uno dei suoi ruoli più significativi fino ad oggi.

Denise Gossett – Denise interpreta il personaggio di Windy. Con un’esperienza che spazia dal cinema alla televisione, Denise è conosciuta per la sua forte presenza scenica e il suo talento nel trasformare ruoli secondari in momenti memorabili sullo schermo.

James Stewart Welch Jr. – Nel ruolo di Perry Wright, James porta una solida esperienza di recitazione. Prima di entrare nel cinema, James ha avuto una carriera ricca nel teatro, che gli ha permesso di affinare le sue abilità recitative e di presenza scenica.

Suzanne R. Neff – Interpreta Susan Hilliard nel film. Suzanne è un’attrice veterana con una lunga carriera nel teatro e nel cinema. È conosciuta per la sua capacità di interpretare una vasta gamma di personaggi, dimostrando una grande versatilità.

Joshua T. Shipman – Come Lowell, Joshua aggiunge una dimensione intrigante al film. Attore con una solida formazione teatrale, ha lavorato in diverse produzioni televisive e cinematografiche, guadagnandosi la reputazione di un attore affidabile e talentuoso.

Brooke Baumgart – Interpretando Shonda, Brooke mostra il suo talento in un ruolo che richiede una presenza forte e influente. La sua esperienza in teatro e piccoli ruoli in film indipendenti le hanno fornito una base solida per affrontare sfide recitative più complesse.