Sui loro profili social, Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più seguite e ammirate sui social media, ha raggiunto un nuovo capitolo definitivo: entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram, segnando così un ulteriore passo verso la fine della loro relazione. Questo gesto rappresenta una tappa cruciale, specialmente considerando come la loro vita condivisa sia stata costantemente sotto gli occhi del pubblico attraverso i social.





Nonostante i segnali di una crisi fossero già evidenti, il recente unfollow tra Fedez e Chiara conferma la rottura in un modo ancora più palpabile. Il rapper aveva già smesso di seguire le sorelle di Chiara, un gesto che era stato ricambiato dal cognato Riccardo, marito di Francesca Ferragni. Questi movimenti sui social non fanno altro che sottolineare la fine di una storia d’amore che ha affascinato milioni di follower.

La decisione di non seguirsi più assume un significato particolare in un contesto dove la comunicazione e l’immagine pubblica giocano ruoli fondamentali. Fedez, durante un’intervista a Belve, ha espresso le difficoltà incontrate negli ultimi tre anni, ammettendo che “non abbiamo retto”. La loro storia, iniziata con una proposta di matrimonio diventata virale e continuata con la nascita dei loro figli Leone e Vittoria, sembra ora navigare verso la sua conclusione.

L’impatto della loro separazione si riflette anche nel modo in cui vengono gestite le immagini dei loro figli. Fedez e Chiara hanno scelto di mostrare i bambini solo di spalle nei loro post, una scelta dettata dalla necessità di proteggerli in questo periodo delicato, su consiglio dei loro avvocati. Questo dettaglio non solo rispetta la privacy dei minori ma segnala anche un cambiamento nella loro narrazione mediatica.

Mentre Chiara continua a vivere nel loro spazioso appartamento a Milano, Fedez ha preso residenza in una nuova abitazione. Questi cambiamenti fisici si sommano a quelli emotivi, sottolineando la separazione non solo fisica ma anche sentimentale. Nonostante il loro mondo digitale fosse un palcoscenico di felicità e successo, la realtà dietro le quinte era evidentemente più complicata.

Il processo di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni dimostra come, nonostante la perfezione apparente mostrata sui social media, le dinamiche familiari e personali possano essere profondamente diverse. La loro storia, che ha catturato l’attenzione di milioni di persone, continua ad evolversi lontano dagli schermi, ricordandoci che la vita reale è spesso molto diversa da quella che appare online.