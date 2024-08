Antonino Pizzolato: Medaglia di Bronzo nel Sollevamento Pesi Alle Olimpiadi di Parigi 2024

Un’impresa straordinaria per Antonino Pizzolato, il quale si conferma campione nel sollevamento pesi, portando a casa la medaglia di bronzo e scrivendo un’importante pagina di storia sportiva.





Alla gara di sollevamento pesi dei suoi primi Giochi Olimpici nel 2024 a Parigi, Antonino Pizzolato ha stupito tutti conquistando la medaglia di bronzo nella categoria dei 89 kg. L’atleta, appartenente al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha dato prova di grande tenacia e determinazione, assicurandosi un posto sul podio in extremis e regalando emozioni indimenticabili.

Questo straordinario successo arriva dopo la medaglia di bronzo vinta tre anni fa a Tokyo 2020, dove Pizzolato si era distinto nella categoria degli 81 kg. Con questo nuovo traguardo, il 27enne di Castelvetrano si è messo in luce non solo per le sue capacità atletiche, ma anche per il suo impegno costante. La sua vittoria ha un valore storico, essendo passato ben 92 anni dall’ultima volta che un atleta italiano è riuscito a conquistare medaglie in due Olimpiadi consecutive nel sollevamento pesi.

Il podio finale nel sollevamento pesi

Il risultato finale del podio olimpico ha visto il bulgaro Nasar salire sul gradino più alto, avendo sollevato ben 224 kg nello slancio e accumulando un totale di 204 kg. La medaglia d’argento è andata al colombiano Lopez, che ha totalizzato 390 kg. Pizzolato ha chiuso la sua gara con un totale di 384 kg, un chilogrammo in più rispetto al quarto classificato, il moldavo Robu. La sua medaglia di bronzo è stata, in parte, decisa dalla chiamata della moviola del team italiano: al terzo tentativo, il suo slancio era stato inizialmente annullato ma, grazie alla revisione, la prova è stata convalidata. Antonino ha realizzato un punteggio di 172 kg nello strappo e 212 kg nello slancio, chiudendo la sua prova con grande soddisfazione.

Lo storico bronzo conquistato da Nino Pizzolato

Questa medaglia di bronzo assume una valenza storica notevole, poiché Pizzolato è diventato il terzo sollevatore italiano a collezionare almeno due podi olimpici nella sua carriera, seguendo le orme di Carlo Galimberti e Pierino Gabetti. Tuttavia, l’atleta siciliano ha fatto la storia come il primo a conquistare medaglie in due categorie di peso diverse. Oltre ai suoi successi, l’Italia ha ottenuto un totale di 18 medaglie olimpiche nel sollevamento pesi nel corso di oltre 104 anni, una testimonianza della grande tradizione di questo sport nel nostro Paese. La gioia del team di Pizzolato al momento del traguardo si è trasformata in un’esplosione di entusiasmo, celebrando non solo i risultati ottenuti, ma anche un sogno che continua a diventare realtà per il sollevamento pesi italiano e per tutti gli sportivi impegnati nella nobile arte del sollevamento pesi.