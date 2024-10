Antonio Boccalà scomparso a Parigi, la richiesta della sorella: “Chiediamo il vostro aiuto per trovarlo”

Sparito nel nulla a Parigi un napoletano di 33 anni, Antonio Boccalà. Questo ragazzo, che fa l’elettricista di macchina, doveva tornare a Napoli con un volo dall’aeroporto di Charles de Gaulle, ma non è mai partito e non si sa più nulla di lui. Ha il cellulare spento e la sua famiglia non riesce a contattarlo. Così, la famiglia ha deciso di lanciare un appello sui social. Sua sorella Rita ha scritto, in italiano e francese:





Lui è mio fratello Antonio Boccalà, ha 33 anni, capelli neri, barba e è alto 1,88. Sabato doveva tornare a Napoli in aereo da Parigi, ma non è mai partito e il suo telefono è spento. Non abbiamo più notizie, se conoscete qualcuno in Francia, specialmente a Parigi, per favore aiutami, è in uno stato confusionale.

In tanti hanno già condiviso il suo appello, anche nei gruppi degli italiani che vivono a Parigi, che sono tanti. Per ora, tutto è fermo: la famiglia spera di rivedere Antonio il prima possibile. Non escludono nessuna pista: potrebbe essere andato via di sua volontà oppure aver subito una rapina che gli ha portato via il telefono e il resto. Antonio lavora come elettricista di macchina sulle navi da crociera per una compagnia nota e doveva tornare a Napoli oggi, ma su quell’aereo da Charles de Gaulle non è mai salito. La famiglia è già in contatto con la Farnesina, che sta cercando di ottenere notizie da Parigi per rintracciare Antonio il prima possibile.