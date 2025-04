La tiktoker Rita De Crescenzo sorprende tutti: mai votato, ma adesso ambisce a un ruolo in politica grazie ai social

La tiktoker Rita De Crescenzo, originaria di Napoli e con quasi due milioni di follower, ha attirato l’attenzione dei media dopo la sua partecipazione a una manifestazione a Roma contro il riarmo, promossa dal Movimento 5 Stelle. Durante l’evento, è diventata la protagonista indiscussa, esprimendo posizioni forti e chiare sul tema della pace.





Circondata da giornalisti e telecamere, Rita ha rilasciato dichiarazioni significative, rivelando il suo desiderio di entrare in politica, pur ammettendo di non aver mai votato in vita sua. “Non ho mai votato in vita mia ma voglio fare qualcosa in politica”, ha dichiarato, sottolineando la sua volontà di impegnarsi in un settore che ritiene importante.

In modo diretto, Rita ha aggiunto: “Devo aggiornarmi un po’, non ne capisco di politica ma sto pensando di fare qualcosa in questo settore prossimamente.” Queste parole hanno suscitato un acceso dibattito sui social media, dove i suoi video della manifestazione stanno guadagnando popolarità e generando diverse reazioni.

Mentre alcuni utenti di TikTok criticano la sua mancanza di esperienza, affermando che “quanta ignoranza” prevale, altri difendono la tiktoker, evidenziando il suo potere mediatico. Un commento recita: “Questa è la testimonianza del fatto che in Italia prevale l’ignoranza sulla cultura”, mentre altri sostengono che Rita rappresenti una voce nuova e necessaria nel panorama politico.

Tra i commenti di supporto, si possono leggere frasi come: “Brava Rita, fai vedere che anche una persona semplice può avere voce” e “Bravissima Rita, ti adoro, chi ha voce come te deve parlare e portare la pace.” Questi messaggi evidenziano il sostegno che Rita De Crescenzo ha ricevuto da parte del suo pubblico, che la incoraggia a continuare il suo percorso.

Durante la manifestazione, Rita ha dichiarato: “Il successo? Mi sono abituata. Grazie ai social ho ottenuto potere e ho tanti follower che mi vogliono bene.” Queste affermazioni mostrano come la tiktoker sia consapevole dell’influenza che ha acquisito grazie alla sua presenza online e all’interesse che suscita tra i suoi seguaci.

Il suo intervento in una manifestazione così importante ha messo in luce un nuovo aspetto della sua personalità pubblica. Rita De Crescenzo, da semplice tiktoker, si sta trasformando in una figura che potrebbe aspirare a un ruolo attivo nella politica italiana. La sua ammissione di non aver mai votato ha sollevato interrogativi sulla preparazione e sull’impegno necessari per affrontare una carriera politica, ma ha anche acceso l’interesse di molti che vedono in lei un potenziale cambiamento.

La manifestazione ha rappresentato un momento cruciale per Rita, non solo per il suo impegno contro il riarmo, ma anche per la sua dichiarazione di intenti verso una futura carriera politica. La sua presenza ha catalizzato l’attenzione, dimostrando come i social media possano dare voce a chiunque desideri esprimere le proprie opinioni, anche senza un background politico formale.

Se Rita De Crescenzo dovesse decidere di intraprendere seriamente un percorso politico, il sostegno che ha ricevuto potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel determinare il suo successo. La sua storia è un esempio di come i nuovi mezzi di comunicazione stiano cambiando il panorama politico, permettendo anche a figure emergenti di farsi notare e di aspirare a ruoli di responsabilità.