Arrestata per omicidio aggravato dopo aver abbandonato la madre anziana disabile per andare al mare in vacanza

Una vicenda agghiacciante scuote Montelibretti, provincia di Roma: una figlia è accusata di aver lasciato morire la madre disabile per poter andare in vacanza.





Un dramma familiare ha scosso la comunità di Montelibretti, un piccolo comune in provincia di Roma. Lo scorso giugno, una donna di 49 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dopo aver abbandonato la madre anziana e non autosufficiente per andare in vacanza. La madre, lasciata senza assistenza, è morta di stenti.

Inizialmente, la donna era stata posta agli arresti domiciliari mentre i magistrati chiarivano la sua posizione. Tuttavia, ulteriori indagini dei carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno portato a una svolta decisiva. I carabinieri hanno raccolto prove schiaccianti che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna, italiana, è ora dietro le sbarre, mentre le accuse contro di lei si fanno sempre più gravi.

Il corpo dell’anziana è stato trovato a giugno nella sua abitazione di Montelibretti. Le indagini hanno rivelato che la figlia, invece di prendersi cura della madre, si era recata in vacanza in Abruzzo, lasciandola sola e senza alcuna assistenza. Questa negligenza è risultata fatale, portando alla tragica morte dell’anziana donna.

Ulteriori ricerche hanno portato alla luce elementi ancora più incriminanti. Nei giorni successivi, gli investigatori hanno trovato appunti che indicavano un piano di fuga da parte della figlia. Vi si faceva riferimento all’acquisto di un biglietto e ad oggetti utili per camuffare la propria identità. Questi elementi hanno spinto la procura di Tivoli a richiedere e ottenere un aggravamento della misura cautelare.

L’intera comunità di Montelibretti è rimasta sconvolta da questa tragedia. Le autorità locali stanno lavorando per assicurare che venga fatta giustizia per la povera anziana abbandonata. Nel frattempo, la donna arrestata dovrà affrontare un lungo processo per rispondere delle sue azioni.