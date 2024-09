Arrestato e maltrattato a Miami: Matteo Falcinelli, studente italiano di 26 anni, prosciolto da tutte le accuse

La storia di Matteo Falcinelli, il giovane studente italiano di 26 anni, è stata segnata da eventi drammatici che hanno suscitato clamore internazionale.





Tutte le accuse sono definitivamente cadute

L’ università di Miami ha accolto il suo ritorno, mentre Matteo ha finalmente la possibilità di mettere da parte il trauma subìto durante un arresto violento avvenuto a febbraio. Dopo mesi di angoscia, è giunta la notizia che tutte le accuse a suo carico sono state archiviate. La sezione prettamente legata alla sua messa alla prova si è chiusa senza lasciare strascichi legali, garantendo a Falcinelli un futuro senza il peso di un processo incombente sulla sua testa.

La difficile esperienza di un giovane in terapia psichiatrica

Nonostante la sua libertà legale, il 26enne di Spoleto sta affrontando un percorso di terapia psichiatrica. Le immagini del suo arresto, che sono state diffuse in Italia attraverso vari canali mediatici, hanno rivelato l’estrema violenza con la quale gli agenti lo hanno bloccato e immobilizzato. Dopo il suo arresto, Falcinelli ha subito un periodo di grande stress emotivo e psicologico, che ha portato al ricorso a farmaci e affiancamento di specialisti. Come riportato dal Corriere della Sera, il giovane ha iniziato un programma di terapia che include sia colloqui sia l’assunzione di farmaci per gestire il suo stato.

È stato un supporto cruciale quello ricevuto dal Ministero degli Esteri italiano, che ha assistito la madre di Matteo, Vlasta Studenicova, durante quel difficile periodo. Questa vicenda ha messo a dura prova non solo il giovane, ma anche la sua famiglia, che ha dovuto affrontare la preoccupazione di un possibile rimpatrio negato. Infatti, nel mese di maggio, la madre e il figlio hanno ricevuto un diniego riguardo alla loro richiesta di tornare in Italia, a causa della causa penale che incombeva su Matteo. Ciò creava il timore che potesse perdere il visto per continuare i suoi studi negli Stati Uniti.

L’arresto e le sue conseguenze

Il 25enne, che si trovava a Miami per un master in gestione turistica presso la Florida International University, è stato arrestato nella notte tra il 24 e 25 febbraio. I fatti si sono svolti all’esterno di uno strip club, dove la sicurezza locale aveva chiamato la polizia. Matteo aveva chiesto con insistenza il ritorno del suo cellulare, sottratto, anche alla presenza degli agenti. Le cose sono degenerate quando, nel tentativo di fare chiarezza, Falcinelli ha semplicemente toccato la placchetta identificativa di uno degli agenti, un gesto che in Florida è considerato un motivo di arresto immediato.

Dopo la chiamata della sicurezza, gli agenti hanno portato il giovane a terra, ammanettandolo e conducentolo in questura. Come testimoniano i video ripresi dalle bodycam della polizia, Matteo è stato immobilizzato con una tecnica chiamata Hogtie restraint, rimanendovi per ben 13 minuti. La violenza con cui è avvenuto l’arresto ha scatenato intense polemiche e un’indagine interna da parte delle autorità di Miami, che ha esaminato la condotta poliziesca di quel fatidico giorno.

Oggi, finalmente, Matteo è pronto a proseguire la sua vita con un nuovo inizio. Nonostante le cicatrici emotive, il giovane ha ripreso a vivere, affrontando ogni giorno con maggiore determinazione e a tratti, con la solidarietà di familiari e amici che rimangono al suo fianco in questo percorso di guarigione.