Donna trovata senza vita a Napoli, un’altra gravissima a Volla: si indaga per omicidio-suicidio

Una tragica vicenda si è consumata nella notte tra Napoli e Volla, un comune situato nell’hinterland partenopeo. Due donne sono state colpite da colpi di arma da fuoco: una, di 34 anni, è deceduta, mentre l’altra, una 31enne, versa in condizioni critiche. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica degli eventi, non escludendo l’ipotesi di un collegamento tra i due episodi e la possibilità che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.





Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in due diverse località. Il primo intervento è avvenuto a Volla, in via don Luigi Sturzo. Qui è stata trovata una donna di 31 anni, identificata con le iniziali D.S., all’interno di un’automobile. La donna presentava una grave ferita da arma da fuoco. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche e in pericolo di vita.

Poco dopo, a breve distanza dal luogo del primo ritrovamento, i militari dell’Arma hanno scoperto un secondo episodio drammatico. In via Pinocchio, nel territorio comunale di Napoli, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 34 anni, identificata come Ilaria Capezzuto. La donna è stata trovata riversa per strada, colpita mortalmente da un proiettile.

Le indagini sono in corso per stabilire con precisione cosa sia accaduto e se i due episodi siano effettivamente collegati. Gli inquirenti stanno valutando tutte le piste possibili, compresa quella di un omicidio-suicidio. La dinamica degli eventi non è ancora chiara e gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti delle due donne nelle ore precedenti al tragico epilogo.

Secondo fonti investigative, la scena del ritrovamento della 31enne a Volla presenta elementi che potrebbero suggerire un contesto di violenza premeditata, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali. Gli esperti della scientifica stanno analizzando l’automobile e l’area circostante per raccogliere eventuali tracce o indizi utili alle indagini.

Parallelamente, gli investigatori stanno approfondendo la posizione di Ilaria Capezzuto, cercando di capire se vi siano legami personali o situazioni pregresse che possano aver condotto a questo tragico epilogo. Non si esclude che le due donne si conoscessero o che fossero coinvolte in una situazione comune che potrebbe aver scatenato la violenza.

La comunità locale è sconvolta dalla notizia. A Volla e nei quartieri limitrofi di Napoli, il duplice evento ha lasciato sgomento e incredulità tra i residenti. Le forze dell’ordine continuano a presidiare le zone interessate per garantire la sicurezza e raccogliere ulteriori testimonianze che possano aiutare a fare luce sull’accaduto.

Nel frattempo, la 31enne rimane sotto stretta osservazione medica all’ospedale del Mare. Le sue condizioni sono definite estremamente critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Se dovesse sopravvivere, il suo contributo potrebbe rivelarsi fondamentale per chiarire gli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Gli inquirenti stanno anche cercando eventuali immagini registrate da telecamere di sorveglianza presenti nelle aree interessate. Questi filmati potrebbero fornire elementi utili per ricostruire i fatti e identificare eventuali responsabili o testimoni oculari.

Il caso è seguito con attenzione dagli organi giudiziari competenti, mentre i carabinieri della compagnia di Torre del Greco proseguono le indagini con il massimo riserbo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della 31enne o su eventuali sospetti.