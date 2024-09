Arrestato influencer di Luxury Watches, 96 orologi di lusso sequestrati senza attestati e garanzie

Domenico Ferraro, noto su TikTok come rivenditore di orologi di prestigio, è stato arrestato per detenzione illegale di armi e ricettazione di beni di lusso.





La Squadra Mobile ha fermato Domenico Ferraro, 43enne proveniente da Parete, in provincia di Caserta, accusato di detenzione illegale di armi da fuoco. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto non solo una pistola, ma anche decine di proiettili, segno di un’attività ben più articolata di quanto immaginato.

Oltre alle armi, la polizia ha fatto un’impressionante scoperta, rinvenendo circa 240.000 euro in contante e oltre un centinaio di orologi di lusso. Il valore totale degli orologi sequestrati supera il milione di euro, con il pezzo più prezioso, un Audemars Piguet, che vale circa 100.000 euro. Il colpo è stato inferto nell’ambito di un’indagine più ampia sul contrabbando di orologi di valore.

Scoperte Incredibili Durante la Perquisizione

Le indagini della Mobile di Napoli, dirette dal dirigente Giovanni Leuci, hanno portato gli agenti a perquisire l’abitazione di Ferraro. Nascosti in un armadio sono stati trovati 21 proiettili calibro 9×19, insieme a munizioni di vario tipo, testimonianza di un’affiliata vita criminale. Inoltre, i 240mila euro erano stati abilmente nascosti all’interno di una parete in cartongesso, un trucco che ha evidenziato l’ingegnosità nel tentativo di occultare i proventi illeciti.

In una scrivania, gli agenti hanno trovato una Beretta modello 70, rubata nel 2009, con un caricatore contenente otto proiettili, inclusi uno già in canna. La perquisizione si è ampliata a un altro locale di proprietà di Ferraro dove, oltre ai già citati 122.000 euro rinvenuti, sono stati scoperti anche i materiali per la realizzazione di orologi falsi, come scatole e garanzie contraffatte.

Il Profilo Social di un Commerciante di Orologi

Domenico Ferraro, oltre a essere un commerciante di orologi, è un personaggio ben noto nel panorama social, in particolare su TikTok, dove gestisce il profilo “deluxurywatches”, seguito da quasi 70.000 follower. Con oltre 470.000 “mi piace” ai suoi video, Ferraro mostrava agli utenti come riconoscere le truffe nei modelli di alta gamma, inclusi orologi come il Rolex Daytona. In uno dei suoi video più visti, analizza un Rolex contraffatto, avvertendo i potenziali acquirenti dei pericoli di acquistare orologi senza garanzie.

Ferraro si era presentato come un esperto del settore, smascherando le truffe e guadagnando così la fiducia della sua clientela. Tuttavia, la sua facciata di commerciante onesto si è rivelata tutt’altro, condotto in arresto per ricettazione, riciclaggio e contraffazione. La sua storia mette in luce la crescente problematica del mercato parallelo degli orologi di lusso e delle truffe che ne derivano, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e del pubblico. La vicenda di Ferraro potrebbe essere solo la punta dell’iceberg in un panorama di criminalità legata alla contraffazione di beni di alto valore.