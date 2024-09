Arriva a Milano la pizza più costosa d’Italia: 1500 euro per una ricetta con champagne e chef stellato

Nuovo Hotel di Philipp Plein a Milano sorprende con una pizza da 1.500 euro preparata con champagne vintage da chef stellato





Philipp Plein ha da poco inaugurato il suo Plein Hotel a Milano, situato in via Manin, creando un vero e proprio tempio del lusso. Le stanze dell’hotel offrono servizi esclusivi come saune e palestre private, mentre la proposta gastronomica si distingue per la sua eccezionalità. L’apertura ufficiale è avvenuta sabato scorso, subito dopo la sfilata della Fashion Week milanese, ma il celebre stilista è salito alla ribalta dei media solo recentemente.

Il motivo? Una pizza disponibile in uno dei raffinati ristoranti dell’hotel viene proposta a un sorprendente prezzo di 1.500 euro. Cosa c’è dietro un costo così esorbitante? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa esperienza culinaria esclusiva.

La cucina di un chef stellato Oltre alle eleganti camere dotate di ogni comfort e all’ambiente sofisticato che caratterizza il Plein Hotel, la struttura milanese vanta anche un Beach Club sul rooftop e tre ristoranti di lusso. Ogni locale ha un tocco unico, con atmosfere glamour arricchite da decorazioni come pareti coperte di rose, teschi dorati, fenicotteri rosa di peluche e giardini artificiali. Tuttavia, è il ristorante italiano Philipp’s ad aver attirato maggiormente l’attenzione dei media. Sotto la guida dello chef stellato Roberto Conti, il menù presenta piatti tipici della tradizione italiana, con un’interpretazione gourmet della pizza al centro dell’attenzione.

Perché la pizza costa così tanto Qual è il segreto dietro il prezzo di 1.500 euro per una pizza servita al ristorante Philipp’s? La risposta sta nell’uso di ingredienti di lusso. L’impasto viene preparato dallo chef stellato con l’aggiunta di champagne, nello specifico una bottiglia di Dom Perignon Vintage 2013, che ha un valore di mercato di 240 euro. Questo champagne viene poi servito insieme alla pizza. Dopo le numerose critiche ricevute, Philipp Plein ha spiegato che, dato che la Dom Perignon è già venduta a quel prezzo nel ristorante, la pizza può essere considerata un “regalo della casa”. Si tratta in realtà di una strategia di marketing volta ad attrarre l’attenzione dei media e degli amanti del lusso, che non vorranno perdersi un’esperienza così straordinaria.