Chi erano i quattro ragazzi vittime dell’incidente nel tarantino, il dramma dopo una serata di celebrazione

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra Faggiano e Lizzano, in provincia di Taranto, causando la morte di quattro giovani. Le vittime sono Giorgio Massaro, operaio di 22 anni residente a Torricella, Paolo Marangi, studente di 19 anni di Sava, e due ragazze sedicenni di Manduria, Giorgia N. e Anita D.C.. La comitiva stava tornando da un locale di Taranto, dove aveva festeggiato il compleanno di Paolo Marangi, nato il 6 aprile di 19 anni fa.





I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per motivi ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi e schiantandosi contro un albero. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva insidiosa nei pressi della centrale Enel di Lizzano. L’impatto è stato estremamente violento: due dei passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri due sono rimasti intrappolati tra le lamiere. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto i corpi ormai privi di vita.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio intorno alle 2.30, che hanno notato i resti dell’auto e due corpi riversi sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che hanno coinvolto i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale. Nonostante i tentativi di rianimazione, per i quattro giovani non c’è stato nulla da fare.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono state avviate dalle forze dell’ordine. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: tra le possibilità ci sono un errore umano, un guasto meccanico o le condizioni dell’asfalto, che potrebbero essere state rese scivolose dall’umidità della notte. La curva in cui è avvenuto l’incidente è nota per essere particolarmente pericolosa.

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Torricella, Sava e Manduria, dove le vittime risiedevano. Giorgio Massaro era un giovane operaio, mentre Paolo Marangi studiava e aveva appena festeggiato il suo diciannovesimo compleanno. Le due ragazze, Giorgia N. e Anita D.C., entrambe sedicenni, erano amiche e frequentavano un istituto scolastico locale.

La Fiat Idea su cui viaggiavano i quattro ragazzi si è ribaltata e schiantata contro un albero, un impatto che non ha lasciato loro scampo. La violenza dello schianto ha reso impossibile ogni tentativo di salvataggio, lasciando i soccorritori impotenti di fronte alla scena. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per liberare i corpi dalle lamiere dell’auto.

Le autorità stanno cercando di comprendere se l’incidente sia stato causato da una distrazione, un problema tecnico del veicolo o dalle condizioni della strada. La curva dove è avvenuto lo schianto è stata teatro di altri incidenti in passato, e potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella tragedia.

Questa drammatica vicenda lascia un vuoto nelle vite delle famiglie e degli amici delle vittime, che si trovano ora a dover affrontare un dolore immenso. La comunità locale si è stretta attorno ai parenti dei giovani, in segno di solidarietà e vicinanza.