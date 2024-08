As bestas – La terra della discordia, spiegazione del finale: come finisce il film?

As bestas – La terra della discordia è un film diretto da Rodrigo Sorogoyen nel 2022, che racconta una storia di conflitto e tragedia ambientata in un piccolo villaggio della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Attraverso le vicende di una coppia francese, Antoine e Olga Denis, il film esplora le dinamiche di rivalità e intolleranza che possono scaturire dall’immigrazione e dalla lotta per la terra, portando a risultati drammatici e inaspettati. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film fa luce su un caso di cronaca nera che ha scosso la comunità locale.





La trama di As bestas – La terra della discordia

La storia del film segue Antoine e Olga, due francesi che decidono di trasferirsi in un remoto villaggio galiziano per gestire un’azienda biologica. Nonostante le loro buone intenzioni di ambientarsi, i residenti del posto, in particolare i fratelli Anta, Xan e Lorenzo, non accolgono bene la nuova coppia. La tensione aumenta quando le famiglie si trovano in disaccordo sulla vendita di terreni a un’azienda energetica eolica. Mentre Antoine e Olga si oppongono al progetto, Xan vede nei soldi dell’azienda l’unica possibilità per migliorare la propria vita.

La situazione si complica quando Antoine decide di denunciare le aggressioni subite dai due fratelli alla Guardia Civil, ma le autorità non prendono sul serio le loro preoccupazioni. Determinato a proteggere la sua famiglia e la sua attività, Antoine inizia a documentare le minacce e le intrusioni di Xan e Lorenzo nella sua proprietà, senza rendersi conto che questa decisione avrebbe avuto conseguenze fatali.

La storia vera dietro As bestas

La pellicola è basata su un fatto di cronaca avvenuto nel 2010 a Santoalla, dove un olandese di nome Martin Albert Verfondern fu assassinato. La storia denuncia dinamiche simili, con Verfondern che, dopo essere diventato l’unico abitante del villaggio, si trovò coinvolto in un conflitto con i suoi vicini a causa della sua opposizione a un progetto eolico. Fino alla sua misteriosa scomparsa, accumulò prove delle minacce ricevute, ma la situazione si concluse tragicamente con il suo omicidio.

Un finale drammatico

Verso il climax di As bestas, Antoine porta il suo cane a passeggio in una foresta e viene seguito dai suoi aggressori. Decide di registrare l’accaduto con la sua videocamera, ma la situazione degenera rapidamente in un confronto violento, culminando con la morte di Antoine. La scomparsa dell’uomo rimane irrisolta per un anno, mentre Olga continua a vivere nella fattoria, cercando disperatamente il corpo del marito e le prove che possano aiutarla.

La tensione aumenta ulteriormente con l’arrivo di Marie, la figlia di Olga, preoccupata per la sicurezza della madre. Quando Olga scopre la fotocamera che Antoine aveva nascosto nella foresta, spera di avere finalmente delle prove. Tuttavia, la scheda di memoria risulta danneggiata. Sebbene le forze dell’ordine riaprano il caso e iniziano a cercare nel luogo in cui è stata trovata la fotocamera, la situazione rimane in bilico.

Il film si conclude in modo inquietante quando il corpo di Antoine viene finalmente trovato, dando a Olga l’opportunità di identificare il marito. L’ultima scena, in cui Olga incrocia l’anziana madre dei due assassini, porta a una riflessione profonda sulle conseguenze della violenza e sull’isolamento.

Dove vedere As bestas – La terra della discordia

Se desideri immergerti in questa intensa e coinvolgente storia, As bestas – La terra della discordia è disponibile in streaming su Prime Video e va in onda su Rai 4 alle ore 21.20. Questa pellicola non solo offre intrattenimento, ma invita anche a una riflessione sulle complessità delle relazioni umane e sulle tragedie che possono emergere dall’intolleranza e dalla lotta per il potere.

In sintesi, As bestas – La terra della discordia si distingue come un thriller potente e affascinante che, attraverso la sua narrazione, mette in evidenza i conflitti complessi tra culture diverse e i gravi rischi connessi alla ricerca di un posto nel mondo. Con una trama avvincente e ispirata dalla cruda realtà, questo film è un’esperienza cinematografica da non perdere.