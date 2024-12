Ascolti tv del 25 dicembre: chi ha prevalso tra Il Concerto di Natale in Vaticano e Stanotte a Roma

Il palinsesto televisivo della sera di Natale ha offerto una programmazione ricca di eventi culturali e film a tema natalizio, ma la sfida principale si è giocata tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1, “Stanotte a Roma”, condotto da Alberto Angela, ha portato i telespettatori alla scoperta delle meraviglie della Capitale. Da Castel Sant’Angelo al Colosseo, il viaggio tra i monumenti simbolo della “Città Eterna” ha conquistato 3.058.000 spettatori, raggiungendo uno share del 20.9%.

Su Canale 5, invece, è andato in onda il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci. Registrato lo scorso 14 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma, l’evento ha visto esibirsi artisti italiani e internazionali per sostenere progetti umanitari promossi da Missio Don Bosco. Il programma è stato seguito da 1.572.000 spettatori, con uno share del 12.7%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Le altre reti hanno offerto una programmazione più varia, spaziando tra film e intrattenimento. Su Rai2 è andato in onda il film Natale a Biltmore, che ha attirato 606.000 spettatori, pari al 3.7% di share. Rai3 ha trasmesso il film classico Il paradiso può attendere, seguito da 525.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Su Rete 4, il romantico Notting Hill, con Hugh Grant e Julia Roberts, ha ottenuto 793.000 spettatori e il 5.2% di share. Italia 1 ha proposto il film natalizio Miracolo nella 34esima Strada, che ha coinvolto 1.323.000 spettatori, con uno share dell’8.4%.

Infine, su Nove è andata in onda la finale de La Corrida 2024, condotta da Amadeus, che ha raggiunto 1.047.000 spettatori, pari al 7.9% di share.

Una sfida vinta da Rai1: Alberto Angela protagonista

Con il 20.9% di share, “Stanotte a Roma” ha trionfato negli ascolti della sera di Natale, dimostrando ancora una volta il grande successo degli speciali culturali di Alberto Angela. L’evento ha superato nettamente il Concerto di Natale in Vaticano, che si è comunque confermato come un appuntamento tradizionale per il pubblico di Canale 5.

I numeri confermano che la proposta di Rai1, improntata sulla cultura e sulla valorizzazione del patrimonio artistico, è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori durante la serata del 25 dicembre.