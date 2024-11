Autobus esce di strada e precipita in una gola in India: almeno 30 morti, diversi feriti e dispersi

Almeno 36 persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite in seguito all’uscita di strada di un autobus nel distretto di Almora, nello stato montuoso dell’Uttarakhand, in India. L’autobus è precipitato in una gola profonda di circa 60 metri, secondo quanto riferito dalle autorità locali citate dal Times of India. Si temono anche dei dispersi.





Il governatore dello Stato, Pushkar Singh Dhami, ha dichiarato che le squadre di soccorso stanno lavorando per portare rapidamente i passeggeri feriti verso il centro sanitario più vicino per le cure. “Il bilancio delle vittime potrebbe continuare a salire, mentre si lavora per salvare passeggeri che potrebbero essere ancora intrappolati all’interno”, ha affermato Dhami.

Secondo quanto emerso da un’indagine preliminare, l’autobus, che pare fosse in condizioni fatiscenti, avrebbe prima sbandato, per cause ancora da chiarire, e sarebbe poi precipitato nel burrone. “A dare l’allarme sarebbero stati proprio alcuni passeggeri che sono riusciti a fuggire o che sono stati sbalzati fuori dall’impatto e hanno poi allertato le autorità”, ha dichiarato un portavoce delle autorità locali.

L’India ha uno dei tassi di mortalità stradale più alti al mondo, con centinaia di migliaia di morti e feriti all’anno. La maggior parte degli incidenti è attribuita a guida imprudente, scarsa manutenzione delle strade e invecchiamento dei veicoli. A luglio almeno 18 persone sono morte dopo che un autobus passeggeri a 2 piani si è scontrato con un camion che trasportava latte nello Stato dell’Uttar Pradesh. A maggio un autobus che trasportava pellegrini indù ha sbandato e si è ribaltato finendo in una profonda gola su un’autostrada montuosa nel Kashmir controllato dall’India, con un bilancio di 21 morti.

