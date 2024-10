Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker? Dove si trova

La casa di Michelle Hunziker si trova nel cuore di Milano, precisamente nel moderno quartiere di City Life. Uno degli ambienti che riscuote maggiore interesse è il suo salotto, caratterizzato da un arredamento elegante e contemporaneo.

Michelle Hunziker ha recentemente lasciato la villa di Bergamo, dove viveva con l’ex marito Tomaso Trussardi. La separazione, avvenuta nel 2022 dopo otto anni di matrimonio e due figli, l’ha portata a trasferirsi in un nuovo appartamento a Milano. Questo nuovo spazio non è solo una residenza, ma un vero e proprio set per la sua attività professionale, poiché qui Michelle realizza molti contenuti video per il suo marchio Goovi e interagisce attivamente con i suoi fan sui social media.





Nel soggiorno di Michelle Hunziker: uno spazio accogliente e chic

Michelle è molto attiva sui suoi canali social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, mescolando ironia e spontaneità, elementi fondamentali del suo fascino. Quando non è impegnata in produzioni o viaggi, la conduttrice ama trascorrere il tempo con amici e familiari nella sua casa, un ambiente caldo e invitante che riflette la sua personalità.

Un elemento che non poteva mancare è la cameretta per il nipotino Cesare, nato da poco più di un anno. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Michelle ha deciso di mostrare in anteprima il calendario dell’Avvento del suo brand proprio nel suo elegante soggiorno. Questo spazio, dal design moderno e accogliente, presenta una gamma di toni neutri, con un tocco di colore che rende l’ambiente vivace e accattivante.

Il soggiorno di Michelle Hunziker è caratterizzato da pavimenti in parquet di legno chiaro e da una dominante di toni neutri. Una delle pareti, però, è di un vivace rosa ciclamino che aggiunge un tocco di personalità allo spazio. La combinazione elegante include un ampio divano grigio adornato con cuscini in nuance ton sur ton e rosa, un tavolo con sei sedie, tendaggi bianchi puri, un tavolino basso e un moderno sistema di intrattenimento.