Bagnaia non parteciperà al GP di Valencia se sarà confermato: “Anche se implica rinunciare al Mondiale”

Il pilota italiano Pecco Bagnaia ha annunciato il suo boicottaggio del Gran Premio di Valencia in segno di rispetto per le vittime delle terribili inondazioni che hanno colpito la regione. Nonostante rischi di perdere il titolo mondiale, Bagnaia è determinato a non gareggiare.





Dalla Malesia, dove si sono svolte le pre-qualifiche della MotoGP, Pecco Bagnaia ha reso note dichiarazioni forti riguardo al Gran Premio di Valencia, annunciando il suo boicottaggio dell’evento. Nonostante abbia ottenuto il miglior tempo davanti al rivale Jorge Martin, Bagnaia ha espresso la sua ferma decisione di non partecipare alla gara finale della stagione.

“Anche a costo di perdere il massimo obiettivo finale per me, che è vincere il titolo mondiale, non sono disposto a correre a Valencia”, ha dichiarato Bagnaia dopo le pre-qualifiche in Malesia.

Il pilota torinese ha sottolineato l’importanza di rispettare le vittime delle inondazioni e di non trasformare un evento sportivo in una celebrazione inappropriata. Bagnaia ha evidenziato l’aspetto etico della questione, sottolineando che gareggiare a Valencia in queste circostanze non sarebbe corretto.

“Non credo sia giusto correre a Valencia – ribadisce Pecco da Sepang – spero davvero che prendano in considerazione che, a livello etico e di cosa sta succedendo, andare a correre là non è la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, non sono disposto a scendere in pista”.

La decisione di Bagnaia ha posto una grande pressione sulla Dorna, l’organizzatrice del campionato MotoGP. Nonostante la tragedia che ha colpito la regione, la Dorna ha confermato che il Gran Premio si svolgerà regolarmente a Valencia. Tuttavia, molti piloti, tra cui Bagnaia, hanno espresso la loro contrarietà a questa decisione.

La posizione di Bagnaia è stata definita “potente” e ha evidenziato il suo impegno nei confronti delle questioni etiche e umanitarie. Il pilota italiano ha sottolineato che partecipare alla gara finale a Valencia sarebbe inopportuno considerando l’attuale situazione nella regione colpita dalle inondazioni.

Una possibile cancellazione del Gran Premio di Valencia potrebbe avere ripercussioni sul Mondiale MotoGP, ma Bagnaia si è dimostrato irremovibile nella sua decisione.

La sua presa di posizione ha suscitato un ampio dibattito all’interno del mondo del MotoGP, evidenziando la complessità della situazione e la necessità di trovare un equilibrio tra gli aspetti sportivi e quelli etici e umanitari.

In conclusione, le dichiarazioni di Pecco Bagnaia hanno posto l’accento sull’importanza di rispettare le vittime delle tragedie e di non trascurare gli aspetti etici e umanitari in situazioni delicate come quella vissuta dalla regione di Valencia. La sua decisione di boicottare il Gran Premio ha sollevato importanti questioni sul rapporto tra lo sport e la responsabilità sociale, mettendo in discussione l’opportunità di celebrare un evento sportivo in un contesto segnato da una tragedia umanitaria.