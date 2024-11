Ballando, Angelo Madonia contro Lucarelli: “Rosicona, con queste battute danneggi la giuria”

Scontro acceso a Ballando con le Stelle tra il ballerino Angelo Madonia e la giudice Selvaggia Lucarelli nella puntata di sabato 23 novembre. Milly Carlucci interviene per placare gli animi, invitando alla riflessione.





Durante l’ultima esibizione della serata, la performance di Federica Pellegrini e Angelo Madonia ha ottenuto 48 punti, un risultato notevole che ha suscitato l’apprezzamento dei giudici. Tuttavia, l’atmosfera si è surriscaldata quando Selvaggia Lucarelli ha commentato con una battuta che ha urtato la sensibilità del ballerino: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”. Un’uscita che, secondo Madonia, avrebbe superato i limiti del contesto professionale.

A seguito delle votazioni, Milly Carlucci ha concesso a Madonia il diritto di replica. Il ballerino ha colto l’occasione per rispondere direttamente, difendendo il lavoro svolto con Federica Pellegrini e precisando che i risultati ottenuti non sono frutto di coincidenze, bensì del loro impegno e della connessione professionale che li lega. “Non è una coincidenza che ci sia questa crescita di voti, è il risultato del lavoro e dell’armonia tra di noi. Tutto ciò è reso possibile anche grazie al sostegno delle persone che abbiamo accanto,” ha dichiarato Madonia, chiarendo di non aver gradito il riferimento alla sua compagna, Sonia Bruganelli, presente tra il pubblico.

Selvaggia Lucarelli, cercando di smorzare i toni, ha spiegato che il suo intervento era solo una battuta: “Madonia, non fare il rosicone. Secondo te sono seria quando dico che è nata una coppia? Era solo un commento scherzoso.” Nonostante il tentativo di chiarire, il ballerino ha replicato con fermezza: “La rosicona sarai tu, visto che hai tirato in ballo persone esterne.” Il riferimento alla compagna, secondo Madonia, ha oltrepassato i limiti del contesto della competizione.

Il botta e risposta si è fatto ancora più acceso quando Lucarelli ha suggerito che l’atteggiamento di Madonia avrebbe potuto danneggiare l’immagine di Federica Pellegrini. La risposta del ballerino non si è fatta attendere: “E tu danneggi la giuria.” Poco dopo, Madonia si è allontanato visibilmente contrariato.

Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, non ha nascosto il disappunto per quanto accaduto. “Ma come si permette di salutarmi in quel modo? È l’unico che si comporta così,” ha commentato durante la puntata, lasciando intendere che il comportamento del ballerino non sarebbe stato all’altezza del clima professionale richiesto dal programma.

L’intervento della conduttrice Milly Carlucci è stato fondamentale per riportare la calma. La padrona di casa ha invitato entrambe le parti a riflettere su quanto accaduto. “Angelo mediterà su quanto successo,” ha dichiarato Carlucci, chiudendo la discussione e riportando l’attenzione sulla competizione.

L’episodio ha suscitato numerosi commenti tra il pubblico, sia in studio che sui social, dove molti spettatori si sono schierati a favore di una delle due parti. L’intreccio tra vita privata e contesto televisivo ha sollevato interrogativi su quanto sia opportuno oltrepassare certi limiti durante una trasmissione che, pur essendo un reality show, si fonda su esibizioni artistiche e competizioni di danza.

Il confronto tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli si aggiunge alla lunga lista di momenti di tensione che caratterizzano questa edizione di Ballando con le Stelle. Tra rivalità accese e polemiche, il programma continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, confermandosi uno degli appuntamenti televisivi più seguiti del sabato sera.