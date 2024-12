Ballando con le stelle 2024, nessun concorrente eliminato: ecco la classifica della decima puntata e il ripescato

La puntata del 30 novembre di “Ballando con le stelle” non ha visto eliminazioni, ma ha premiato la coppia di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca con un bonus.





La serata del 30 novembre di “Ballando con le stelle”, trasmessa su Rai1, ha segnato un passaggio importante verso la seconda semifinale dello show, prevista per sabato 14 dicembre. Durante questa puntata, nessuna coppia è stata eliminata, ma il pubblico da casa ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare l’assegnazione di un bonus speciale di trenta punti a una delle coppie in gara. La decisione ha premiato Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che si sono così garantiti un vantaggio significativo per il prossimo appuntamento.

A differenza delle solite eliminazioni che caratterizzano il programma, questa puntata ha offerto una dinamica diversa. Dopo una serie di esibizioni, il pubblico ha avuto l’opportunità di votare attraverso i social media e altre piattaforme, decretando così la coppia vincitrice del bonus. Federica Pellegrini, campionessa di nuoto, e il suo partner di ballo Pasquale La Rocca, che si è unito a lei solo recentemente, hanno ricevuto il maggior numero di consensi. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per i due, che hanno affrontato diverse difficoltà nelle ultime settimane.

Durante la puntata, si è svolta anche una gara di ripescaggio tra le coppie precedentemente eliminate. Dopo aver dato loro la possibilità di esibirsi nuovamente, il pubblico ha scelto chi avrebbe potuto continuare il proprio percorso nello show. Le due coppie in competizione per il ripescaggio erano quella composta da Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen e quella formata da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Alla fine, con il 55% delle preferenze, il pubblico ha deciso di riportare in gara Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, garantendo loro un posto nella semifinale.

Il percorso di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca è stato particolarmente interessante. Inizialmente, la campionessa era affiancata da un altro ballerino, ma a causa di alcuni imprevisti, tra cui l’infortunio di Samuel Peron, è stata costretta a cambiare partner. Nonostante il poco tempo a disposizione per creare una nuova sintonia, la coppia ha dimostrato grande determinazione e capacità di adattamento. La loro esibizione nell’ultima puntata ha convinto sia i giudici che il pubblico, portandoli a ottenere il prezioso bonus.

La classifica finale della serata si è basata sui voti assegnati dalla giuria e sui tesoretti distribuiti da Alberto Matano e Rossella Erra, due figure molto apprezzate all’interno del programma. I tesoretti sono stati attribuiti rispettivamente a Federica Pellegrini e Tommaso Marini, contribuendo a definire la graduatoria complessiva. Al termine della puntata, la classifica era così composta: in prima posizione Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, seguiti da Tommaso Marini e Sophia Berto, mentre al terzo posto si trovavano Federica Nargi e Luca Favilla.

Le altre coppie in gara hanno comunque offerto performance degne di nota. Tra queste, spiccano Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno conquistato il quarto posto, seguiti da Anna Lou Castolti e Nikia Perrotti. In coda alla classifica si sono posizionati Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, che nonostante l’impegno non sono riusciti a emergere rispetto agli altri concorrenti.

La puntata ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico grazie a momenti emozionanti e colpi di scena. Uno degli aspetti più interessanti è stato proprio il ripescaggio, che ha regalato una seconda chance a una delle coppie eliminate nelle settimane precedenti. La competizione tra Massimiliano Ossini con Vera Kinnunen e Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina è stata particolarmente intensa, ma alla fine la scelta del pubblico è ricaduta su quest’ultima coppia.

In un’intervista rilasciata dopo la puntata, Francesco Paolantoni ha espresso tutta la sua gratitudine verso i telespettatori: “È stata una grande emozione tornare in gara grazie al sostegno del pubblico. Non vediamo l’ora di affrontare la semifinale con determinazione.” Anche la sua partner, Anastasia Kuzmina, ha condiviso il suo entusiasmo: “Questo ripescaggio rappresenta per noi una nuova opportunità. Daremo il massimo per dimostrare quanto valiamo.”

Nel frattempo, i giudici dello show hanno sottolineato l’importanza del voto del pubblico nella dinamica del programma. La decisione di non eliminare nessuno nella puntata del 30 novembre ha permesso ai concorrenti di concentrarsi sulle loro performance senza l’ansia dell’eliminazione immediata. Tuttavia, con l’avvicinarsi della semifinale e della finale, la competizione si fa sempre più serrata.