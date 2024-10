Ballando con le Stelle: Simone Di Pasquale sorprende tutti con una dura critica a Carolyn Smith

“Ma come ti permetti?”. L’ultima puntata di Ballando con le stelle ha visto un episodio di grande tensione che ha scosso pubblico e giurati. L’ex ballerino e giurato extra, Simone Di Pasquale, ha lasciato tutti stupefatti con una frase decisamente inopportuna rivolta a Carolyn Smith. Le sue parole hanno sollevato un coro di indignazione, evidenziando la fragilità dei rapporti all’interno della giuria. Scenari come questo, che caratterizzano il celebre show, sollecitano interrogativi sul dietro le quinte e sulle dinamiche interne al programma.





La quinta puntata di Ballando con le Stelle si è rivelata un concentrato di emozioni, performance di talento e polemiche accese. La serata ha avuto inizio con la coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che ha conquistato 32 punti, ma non senza affrontare critiche da parte della giuria. La seconda coppia, Alan Friedman e Giada Lini, ha suscitato scalpore con un’esibizione che ha portato a un punteggio di soli 16 punti, esaltando un incidente avvenuto sul palco.

“Ma come ti permetti?”. La controversa frase contro Carolyn in Ballando con le Stelle

Tra le esibizioni che hanno catturato l’attenzione, Furkan Palali ed Erica Martinelli hanno brillato con un punteggio di 36, mentre Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno raccolto 32 punti. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno impressionato con 45 punti, seguiti da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che hanno stravinto con un eccezionale 49. Tuttavia, la serata non è stata priva di sfide: Nina Zilli e Pasquale La Rocca si sono trovati ad affrontare momenti delicati, con la Zilli che ha manifestato l’intenzione di ritirarsi a causa di problemi fisici. La giuria ha cercato di dissuaderla, assegnando alla coppia un punteggio di 34.

Proseguendo, Federica Nargi e Luca Favilla hanno strappato un punteggio di 44 punti, mentre Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno incantato con una prestazione quasi impeccabile che ha fruttato loro 45 punti. Il clima di tensione ha raggiunto il culmine durante l’esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, la cui performance ha ricevuto 33 punti. A quel punto, Simone Di Pasquale ha provocatoriamente commentato: “Siete sempre molto delicati. Siete uguali quando dovete mazzolare”, frase che ha scatenato la reazione di Carolyn.

Il colpo di grazia è arrivato quando Di Pasquale, riprendendo il microfono, ha esclamato: “Fai il tuo lavoro, Carolyn”. Un’affermazione che ha ferito non solo la diretta interessata, ma anche il pubblico presente in studio. Lo sguardo fulminante di Carolyn ha dato vita a un momento altamente drammatico, mentre lei ha mantenuto la calma rispondendo: “Mancanza di rispetto, no. Ne parliamo dopo”. Da quel momento, le speculazioni su cosa possa essere accaduto dietro le quinte si sono amplificate.

Questa controversia ha aperto un dibattito sul rispetto e la professionalità all’interno di Ballando con le Stelle. La reazione del pubblico è stata immediata e veemente: molti si sono schierati dalla parte di Carolyn, sottolineando l’importanza della cordialità e della professionalità nel contesto di un programma che, pur essendo un mezzo di intrattenimento, si regge anche su interazioni rispettose tra i suoi membri.

In un contesto televisivo altamente competitivo come quello di Ballando con le Stelle, la modifica di condotte e atteggiamenti può avere ripercussioni significative. La diatriba ha creato una frattura evidente, evidenziando i limiti e le dinamiche di potere che possono emergere tra chi giudica e chi viene giudicato. La situazione ha sollevato interrogativi sull’equilibrio ingannevole tra intrattenimento e professionalità, richiamando a un ripensamento sui valori che dovrebbero governare il programma.