Balotelli cade per terra e non riesce a rialzarsi, un passante lo filma mentre commenta: “Sembra che abbia avuto una serata pesante”

L’uscita dell’Italia da Euro 2024 ha scatenato reazioni contrastanti, con polemiche e veleni che si sono riversati sui social. Mentre i tifosi si sono accapigliati prendendosela con Spalletti e i giocatori, Mario Balotelli ha attirato l’attenzione con alcuni messaggi controversi.





Il giocatore ha postato un video del suo gol a Euro 2012 contro la Germania con la frase “Repeat”, un gesto interpretato da alcuni come un messaggio diretto al ct che non lo ha convocato. Questo ha acceso ulteriormente la discussione e alimentato le speculazioni sul suo rapporto con la Nazionale.

Successivamente, Balotelli è diventato il protagonista di un altro video sui social, questa volta in maniera più passiva. Qualcuno lo ha filmato in vacanza a Lignano Pineta mentre si rotolava a terra in mezzo alla strada, suscitando commenti ironici sulla sua forma fisica rispetto agli attaccanti della Nazionale.

Le reazioni non si sono fatte attendere, con diverse opinioni che hanno alimentato il dibattito sul comportamento dell’ex giocatore. Questi episodi hanno riportato l’attenzione su Balotelli, creando ulteriore agitazione attorno alla sua figura.

La vicenda ha evidenziato una volta di più la personalità controversa del giocatore, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Balotelli deciderà di replicare alle critiche ricevute.